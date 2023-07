Up & Down GP Belgio 2023

Un altro monologo della coppia Verstappen-Red Bull ci accompagna piuttosto annoiati verso il periodo delle vacanze estive. Tentativi di spaccio, imbarazzanti rivelazioni e nuove terrificanti figure sciamaniche contraddistinguono questa puntata. Ordunque chiudiamo la valigia e prima di partire verso paradisiache destinazioni andiamo a scoprire il meglio, ma soprattutto il peggio, del weekend del GP Belgio.

Apriamo la puntata con quella sagomaccia di babbo Perez che ha cercato in tutti i modi di aiutare il figlio a battere una volta Verstappen. Avvicinatosi all'olandese con il consueto sorrisone prima del gippì, l'apprensivo papà ha aperto la giacchetta mostrando delle pasticche colorate che lui stesso importa in Europa per arrotondare a fine mese. Per sua sfortuna MV Megusta ha rifiutato l'offerta, pur apprezzando il nome dato a queste pastiglie in grado di farti vedere persino delle creature mitologiche. LE SPEREZ DEL DRAGO

F1 2023, GP Belgio: babbo Perez ci prova

TOP

Max Verstappen: otto successi consecutivi per Mv Megusta che a forza di vittorie ha portato l'inno olandese a scalare le classifiche delle canzoni più suonate in questa calda estate 2023. Non avendo avversari in pista, e ispirato dal dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax di cui molto si è parlato in questi giorni, l'olandese ha provato a stuzzicare il suo ingegnere di pista in più di un'occasione. Pur arrivando a un soffio dal mandarlo ad espletare funzioni corporali, Gianpiero Lambiase si è però dimostrato un avversario ben più tosto dei colleghi in pista, tenendogli testa anche quando ha urlato ''LEGALIZZALA!'' chiedendo libertà di sosta ai box nel finale. J-MAX E LAMBIAGUZZI

F1 2023, GP Belgio: tensione tra J-Max e Labiaguzzi

PILLOLE DI UP

Charles Leclerc: Sciarl può andare in vacanza col sorriso dopo aver conquistato il terzo podio stagionale, risultato che gli permette di scavalcare Sainz in classifica generale ripristinando la gerarchia interna al box Ferrari. Curiosamente, tutti gli exploit di questo poco generoso 2023 sono arrivati in weekend con il format della Sprint. Quando in conferenza stampa si è parlato della sua abilità nei weekend sprint, a sorpresa è arrivato il commento della sua nuova fidanzata la quale, mentre Leclerc la fulminava con lo sguardo (foto sotto), dal fondo della sala ha svelato a tutti il soprannome con cui chiama Sciarl nell'intimità, mixando la sua passione per la musica alle prestazioni troppo rapide in camera da letto. BRUCE SPRINTSTEEN

F1 2023, GP Belgio: lo sguardo inceneritore di ''Bruce Sprintsteen''

Esteban Ocon: in un weekend in cui l'Alpine registra un esodo in uscita paragonabile a quello che si vede nei caselli delle grandi città in questi giorni, Ocon porta a casa un più che discreto - considerando che partiva quattordicesimo - ottavo posto che va a sommarsi all'eccellente terzo ottenuto dal compagno PR Gasly nella Sprint. Risultato peraltro impreziosito da uno splendido sorpasso ai danni di Tsunoda. Il weekend di Estebanito ha preso un'altra piega dopo che il suo ingegnere di pista gli ha finalmente chiarito un dubbio che lo assaliva ad ogni GP Belgio, spiegandogli che Francorchamps non ha alcun legame con Champs Elysee. Quando un perplesso Ocon gli ha chiesto dunque conferma che non si trattasse di nomi dedicati a una fantomatica coppia di sposi di nome Franco ed Elyse Champs, il suo ingegnere ha chiuso la discussione in maniera brusca. NON ESSERE SCIOCON

VEDI ANCHE

F1 2023, GP Belgio: la verità sugli Champs

FLOP

Carlos Sainz: poteva conquistare un bel risultato e invece ha di fatto concluso la sua gara spiaccicando contro il muro Piastri in curva 1. Lo spagnolo è rimasto perplesso sull'accaduto, non capacitandosi di come fosse possibile che ci fosse una vettura in quel punto e apparendo piuttosto smarrito quando un meccanico, dopo il suo ritiro, gli ha fatto notare di aver combinato una mezza vaccata. HAI FATTO UN PIASTRICCIO

F1 2023, GP Belgio: Carlitos perplesso

I PREMI DI U&D

PREMIO ''ROSBIEN''

Oscar Piastri: con Alonso pienamente concentrato nel tentativo di reggere le sorti dell'Aston Martin, le capacità bienizzanti dello Sciamano di Oviedo sembrano essere passate nelle mani di Nico Rosberg. La McLaren ha provato a fare la furba appiccicando un cartello con divieto di selfie per NicoLeo davanti al proprio box e il biondo ha risposto piccato minacciando di farsi una foto direttamente davanti alla sede del team. La vendetta è poi effettivamente arrivata domenica, con la ''rosbienizzazione'' che ha colpito il povero Piastri, costretto al ritiro dopo poche centinaia di metri. E ormai nel paddock c'è il terrore di mettersi contro l'iridato 2016. NON FARTELO NENICO

F1 2023, GP Belgio: la disperazione di Premio Oscar

TI DEVO DIRE, VI DEVO DIRE

E chiudiamo questa prima parte di stagione affidandoci al festeggiato del weekend, ossia Alonso. Lo Sciamano d'Oviedo ha spento 42 candeline e in questa foto sintetizza perfettamente la nostra espressione davanti a questo periodo di astinenza dalla F1 che durerà fino al fine settimana del 27 agosto: forse quest'anno non sarà poi neanche così difficile rinunciare ad ascoltare l'inno olandese per qualche domenica. Buon agosto a tutti!

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/07/2023