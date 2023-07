Up & Down GP Ungheria 2023

Nonostante il mezzo miracolo di Hamilton nelle qualifiche di sabato, anche il GP Ungheria è terminato con l'indisturbato dominio di Verstappen. Ecco allora che anche noi ci pieghiamo al trend di quest'anno, con l'olandese onnipresente in questa puntata. Terminiamo di decolorarci i capelli come Hulkenberg e partiamo dunque alla scoperta di Verstappen, ma soprattutto del peggio, del weekend di Budapest.

Apriamo una puntata dalle forti tinte verstappeniane, un po' come il Mondiale 2023 insomma, con la schiettissima risposta gestuale che lo stesso MV Megusta ha riservato a uno sprovveduto che da lontano continuava a chiedergli ''Ehi Max, che monotonia, quante vittorie pensi di lasciare agli altri da qui alla fine dell'anno!?!''. Verstappen ha risposto con un generoso - visto l'andazzo - ''1'', comunicato alzando il dito medio. Quando gli è stato fatto notare che avrebbe potuto utilizzare anche altre dita per rispondere, l'olandese ha replicato questa volta utilizzando una citazione colta. IN MEDIO STAT VIRTUS

F1 2023, GP Ungheria: in (dito) medio stat virtus

TOP

Max Verstappen: un'altra domenica da padrone per MV Megusta, sempre più lanciato verso una stagione da record. L'olandese ci ha messo poche centinaia di metri per rimediare allo sgarro della pole position soffiatagli da Hamilton sabato, episodio che comunque lo ha contrariato non poco. Al termine delle qualifiche, infatti, Verstappen è stato a lungo seduto da solo nel box Red Bull, rimuginando su quanto accaduto e prendendo a male parole chi provava ad avvicinarlo. La situazione ha rischiato di degenerare quando, all'ennesimo tentativo di approccio, MV ha risposto con una celebre frase di un giornalista veneto divenuto virale sul web per le sue sfuriate: ''Se venite avanti ancora vi do un pugno!'' con tanto di destro mostrato minacciosamente. GERMAX MOSCONAPPEN

F1 2023, GP Ungheria: GerMax Mosconappen

PILLOLE DI UP

Lando Norris: per la seconda gara consecutiva, FerLando si è confermato l'essere umano più vicino all'alieno Verstappen. Uno status che lo garba, ma allo stesso tempo un po' come tutti noi anche lui si è rotto i maroni dello stradominio dell'olandese e per ripacca sul podio gli ha spaccato la coppa del vincitore. Un curioso episodio che MV Megusta ha inizialmente preso sul ridere, ma del quale si è vendicato poco dopo. In conferenza stampa, infatti, ha offerto a Norris una lattina di Red Bull recuperata da dietro il divano, dicendogli che quello era il segreto della sua velocità. Dopo che l'inglese ne ha bevuto avidamente un grosso sorso, Verstappen ha fatto un'espressione molto soddisfatta: la lattina conteneva infatti una grossa quantità di lassativo GUTTAMAX che ha costretto il povero FerLando a passare la serata piegato sulla tazza del WC. PURGANDO NORRIS

F1 2023, GP Ungheria: il momento GUTTAMAX

FLOP

Ferrari: un altro weekend discretamente di melma per il Cavallino Rampante. La trasferta ungherese, undicesima stazione della Via Crucis 2023, ha compreso tra le altre cose l'eliminazione di Sainz già in Q2, un pit stop stile sosta in Autogrill per Leclerc, la penalità per eccesso di velocità in corsia box del monegasco e vari sbrocchi di quest'ultimo verso il suo ingegnere di pista, poi giustificati parlando di problemi alla radio che pare non funzioni ormai da 3-4 gippì. Roba da Fiat Regata Weekend del nonno più che da Ferrari SF-23.Verità o semplice scusa, resta il risultato finale a rendere Leclerc il ritratto della disperazione dei tifosi Ferrari (foto sotto): 7° e 8° a oltre un minuto da Verstappen. BRUTTAPEST

PILLOLE DI DOWN

Sergio Perez: grazie al passo gara della Red Bull e all'incredibile velocità dei meccanici nei pit stop (altro cambio gomme record da 1,9s!), Checo in gara ha ancora una volta messo una pezza al suo fine settimana, iniziato nel peggiore dei modi. L'incidente nel primo giro delle prove libere e una qualifica chiusa mestamente in nona posizione confermano il suo momento difficile, acutizzato dal ritorno in gara dello spauracchio Ricciardo. Il messicano è ormai ossessionato dal Sofficino Australiano, tanto da intristirsi ogni volta che lo sente ridere in lontananza, quindi tipo 300 volte per weekend. Come se non bastasse, deve subire il mobbing di Helmut Marko che una volta gli compare davanti con la foto di Ricciardo tutto felice con la tuta AlphaTauri, un'altra si complimenta con lui storpiando il nome del premio di pilota del giorno assegnatogli dagli appassionati. DANIEL OF THE DAY

VEDI ANCHE

F1 2023, GP Ungheria: Checo preso malissimo

I PREMI DI U&D

PREMIO ''PASTORONE APPROVA''

Guanyu Zhou: autentico capolavoro maldonadiano quello realizzato dal cinese al via del GP Ungheria. Dopo aver ottenuto una sorprendente quinta prestazione in qualifica, ''Guaio'' Zhou ha chiesto a Bottas alcuni consigli per la partenza, con quel birbante del Waltterio che in tutta risposta gli ha mostrato il casino che aveva creato al via dell'edizione 2021 del gippì, quando con uno strike fece fuori mezzo schieramento coinvolgendo entrambe le Red Bull. L'allievo ha voluto quantomeno imitare il maestro e, dopo essere rimasto clamorosamente inchiodato al via, ha utilizzato l'AlphaTauri di Ricciardo come palla da bowling per fare strike sulle due Alpine. I poveri Gasly e Ocon sono stati costretti al ritiro, mentre Zhou ha festeggiato il colpaccio ai danni del team transalpino presentandosi in maglia gialla alle interviste. TOUT LA FRANCE

F1 2023, GP Ungheria: premio ''Pastorone Approva''

RICCIARDO CHI???

Il primo weekend di coabitazione all'interno del box AlphaTauri ha visto il rientrante Ricciardo fare meglio di Tsunoda sia in qualifica sia in gara. Il giapponese non è parso però particolarmente interessato alla vicenda, preferendo intrattenersi con qualsiasi esemplare bipede di sesso femminile che la prolifica Ungheria gli proponeva nei paraggi, tanto da arrivare a chiedere se fosse possibile spostare la sede del team a Budapest. TSUBIONDA

F1 2023, GP Ungheria: Tsubionda

OPS YOU DID IT AGAIN

Weekend decisamente ricco di amarezze per NicoLeo Rosberg che in due giorni a Budapest è riuscito a rimarcare la sua aura di portasfiga a livelli di mazzoniana memoria: sabato prima delle qualifiche si è fatto un selfie davanti al box di Verstappen e l'olandese ha beffardamente perso la pole position dopo aver conquistato le ultime 5, mentre domenica prima del gippì si è fatto un selfie davanti al box di Hamilton e poi il suo ex compagno non è neppure salito sul podio pur partendo primo. Oramai quando si fa una foto davanti a un box, i tifosi del pilota preso di mira lo massacrano nei commenti ricordandogli quanto porti sfiga e chiedendogli di rimuovere il post. Come se non bastasse, ha dovuto anche incassare in diretta tv la presa in giro di una ragazzina che lo ha chiamato per due volte ''Britney'', riaprendogli il trauma del perfido soprannome che gli aveva affibbiato Webber nel lontano 2006 per paragonarlo a Britney Spears e che lo ha perseguitato fino al giorno d'oggi. BRITNEY BABY ONE MORE TIME

BARBIEPEST

E chiudiamo la puntata con il pilota citato nell'introduzione, ossia Nico Hulkenberg. Il tedesco, che vanta in carriera un'enorme esperienza come sostituto di piloti indisponibili, è arrivato a Budapest con un capello biondo acceso, non nascondendo il desiderio di prendere il posto di Ryan Gosling nel prossimo film dedicato al mondo di Barbie. Non particolarmente colpito il suo team principal Gunther Steiner, il quale però gli ha promesso di farlo recitare in un altro film - liberamente ispirato a un altro idolo di molte infanzie - la prima volta che riuscirà a confermare in gara le prestazioni da top10 che riesce a cogliere ad ogni qualifica. SUPERSAYHAAS

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/07/2023