Up & Down GP Olanda 2023

Verstappen che vince, Ferrari che pasticcia, Alonso che si porta sulle spalle l'Aston Martin: il ritorno dalle vacanze della F1 ci ripropone alcune scontate certezze della vita. Siccome l'atmosfera vacanziera si sta man mano esaurendo, e siccome mi sto godendo gli ultimi giorni di mare prima di Monza, scopriamo con una veloce puntata che richiama molti dei tormentoni estivi il meglio, ma pure il peggio, del weekend di Zandvoort.

Apriamo con una storia a lieto fine: circa 18 ore dopo il termine del GP Olanda, Logan Sargeant è stato finalmente riconsegnato ai suoi famigliari. L'americano era stato abbandonato su una sedia ai bordi del circuito di Zandvoort dopo il suo incidente, venendo poi lì dimenticato dai commissari di pista troppo impegnati a festeggiare l'ennesimo successo di Verstappen. Una telefonata del presidente Biden all'omologo olandese nel corso della notte europea ha poi sbloccato la situazione, con una squadra di marines appositamente sbarcata sulla spiaggia di Zandvoort per recuperare il pilota della Williams. Sargeant è stato trovato accucciato e infreddolito nello stesso punto in cui l'avevano ripreso per l'ultima volta le telecamere della tv internazionale. Steven Spielberg ha espresso il suo interessamento nel produrre una trasposizione cinematrografica della vicenda. SALVATE IL SOLDATO SARGRYAN

F1 2023, GP Olanda: Sargeant abbandonato mentre avanza la penombra

TOP

Fernando Alonso: l'avevamo lasciato alle prese con un'Aston Martin in preoccupante declino e ormai lontano da quel podio a cui aveva fatto l'abbonamento nella prima parte di campionato. Lo ritroviamo scatenato a terminare con un clamoroso secondo posto, festeggiato come una vittoria sul podio. Nelle interviste ha poi ammesso di aver fatto un pensiero ad attaccare anche Verstappen, realizzando poi che le conseguenze sull'ubriachissimo pubblico olandese sarebbero potuto essere devastanti, annullando così un progetto che lo avrebbe consegnato alla storia come padre di un evento davvero tragico. ALONSOPPENHEIMER

F1 2023, GP Olanda: festeggiNando

PILLOLE DI UP

Max Verstappen: con il sole o con la pioggia, MV Megusta non mostra particolari difficoltà a ridurre gli avversari al ruolo di comprimari Ken nel mondo tutto arancione che lo celebra come grande protagonista dell'attuale F1. VERSTAPPENLAND

VEDI ANCHE

F1 2023, GP Olanda: ordinaria follia a Verstappenland

Pierre Gasly: a fine gara non si sa come ma lo ritroviamo sul podio di una gara iniziata dalla dodicesima posizione. Un risultato inaspettato, un po' come un'aggiunta di 2 euro sul conto per un toast tagliato a metà. Il PR si gasa talmente tanto per il risultato che a sua volta durante i festeggiamenti invoca con le dita un aumento di 3 euro dello stipendio per il sorprendente risultato ottenuto. SONO STATO TOAST

F1 2023, GP Olanda: PR mentre chiede l'aggiunta di 3 euro

FLOP

Charles Leclerc: il sole, il mare, gli spensierati momenti in barca sono già un ricordo per il povero Sciarl, travolto da una Ferrari ancora peggiore di quella che si ricordava e finito in un vortice di errori e di mestizie che lo hanno riportato subito alla durissima realtà, compreso il pit-stop tragicomico che per il popolo della Rossa appare come un dejà-vu del 2022. Abituato a maltrattare la vettura di seconda mano con cui si è divertito durante le vacanze, in gara prova a fare altrettanto con la SF-23, stupendosi quando via radio gli confermano il danno che lo porterà poi a ritirarsi. QUESTA NON E' UN'IBIZA

F1 2023, GP Olanda: lunedì ferrarista

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/08/2023