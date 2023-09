Up & Down GP Giappone 2023

Il GP Giappone ha rappresentato il brusco ritorno alla realtà, con un Verstappen di nuovo in versione dominatore come nel 90% dei gippì di quest'anno che ha aperto il periodo dei festeggiamenti iridati della Red Bull. Pur in un quadro così scontato e deprimente per i suoi avversari, abbiamo trovato materiale per rendervi letteralmente più dolce la mestizia del lunedì. Posiamo quindi l'ennesima lattina di energy drink trangugiata per sopravvivere agli orari infami dell'appuntamento nipponico e partiamo alla scoperta del meglio, e soprattutto del peggio, del weekend di Suzuka.

Apriamo la puntata con la toccante immagine di Sebastian Vettel che ha trascorso la domenica a sventolare bandierine dal ''buzz corner'' da lui stesso creato a bordo pista. Il Sebbb è passato senza problemi dall'essere uno dei 20 protagonisti del mondiale ad assistere umilmente alla gara come un appassionato qualsiasi, giusto con un posto un po' più esclusivo. Quando gli è stato chiesto come abbia fatto ad accettare senza batter ciglio il passaggio da pilota di F1 ad apicoltore amatoriale, il tedesco ha citato un proverbio molto in voga tra gli operatori del settore apistico. NON TUTTO IL MIELE VIENE PER NUOCERE

F1 2023, GP Giappone: Sebbb apicoltore e sventolatore

TOP

Max Verstappen: non aveva preso benissimo i commenti sul passo falso di Singapore e in Giappone ci ha messo tutto se stesso per zittire chi sognava una Red Bull azzoppatta dalla TD018. Impressionanti i distacchi inflitti al resto del mondo e tredicesima vittoria stagionale facilmente incassata, il tutto accompagnato da dichiarazioni stizzite verso i denigratori e cori di scherno dedicati all'assente Toto Wolff assieme a un Chris Horner euforico dopo la conquista del titolo Costruttori. NON LO VINCI PIU', NON LO VINCI PIU', TOTO WOLFF NON LO VINCI PIU' LALALLA LALLA LA LALALLA LAAA LALA!

F1 2023, GP Giappone: i campioni se la ridono

PILLOLE DI UP

Lando Norris: il buon FerLando ha ormai preso stabilmente residenza ai piani altissimi della classifica, incassando un altro secondo posto. Risultato di prestigio ottenuto al termine di un weekend dove ha disposto a piacere di Piastri indossando i panni del Gatto e della Volpe di collodiana memoria, prima consigliandogli di fare al via una mossa alla Senna su Verstappen (cosa per cui ha provato poi a giustificarsi con una risata imbarazzata verso l'amico Max che gli ricordava le sue parole - foto qui sotto), poi suggerendo al team di farsi ridare rapidamente la posizione dal giovane australiano dopo il pit stop per evitare una lotta fratricida che avrebbe potuto avvantaggiare gli avversari. Quantomeno dopo la bandiera a scacchi ha dedicato al povero Oscar una canzoncina per ringraziarlo. CARISSIMO PIASTROCCHIO, AMICO DEI PODI PIU' LIETI

F1 2023, GP Giappone: l'imbarazzo di Lando

Lewis Hamilton: a Suzuka il Luigino ha riscritto le frontiere della tamarraggine, portando in pista un casco simil Daft Punk peraltro particolarmente bello. Proprio dal gruppo musicale francese ha poi preso spunto per gestire la rivalità interna con Russell. Dall'accompagnamento fino alla periferia di Kyoto quando l'altro lo ha attaccato nella prima fase di gara, all'ordine di scuderia con cui lo ha passato nel finale, praticamente il suo gran premio è tutto ruotato attorno al connazionale. AROUND THE GEORGE

F1 2023, GP Giappone: il casco di Luigino guarda Luigino

VEDI ANCHE

FLOP

Sergio Perez: nel giorno del sesto mondiale Costruttori della Red Bull, decide di celebrare la ricorrenza con una domenica di ordinaria ignoranza. Scontri al via, penalizzazioni e un goffo tentativo di sorpasso che lo ha costretto al ritiro. Helmut Marko non aspettava altro per tornare a infierire sul messicano, obbligandolo all'umiliazione di seguire il gran premio seduto dentro all'abitacolo della sua monoposto parcheggiata nel box, prima di fargli effettuare un paio di inutili giri con tutto il muretto che gli urlava ''Vergogna! Vergogna! Vergogna!'' al suo passaggio, come in una celebre scena de 'Il Trono di Spade'. Checo si consola con l'aggiunta di Magnussen al suo album di piloti speronati in carriera, dove i pochi che ancora gli mancano sono rappresentati con un fumetto tipico proprio del Giappone. CELO CELO MANGA

F1 2023, GP Giappone: Checo in castigo

PILLOLE DI DOWN

Logan Sargeant: ancora un weekend di generose vaccate da parte dello yankee che sta provando in tutti i modi a farci passare la nostalgia di Latifi. Dallo schianto in qualifica alla speronata assassina ai danni del povero Bottas, il pilota della Williams non si è risparmiato a Suzuka, tanto che i commissari di pista sono scappati terrorizzati quando lo hanno visto uscire dalla pit-lane durante l'iniziale periodo di Safety Car, nonostante il nostro viaggiasse pure a velocità ridotta. D'altronde fidarsi è bello ma non fidarsi è meglio, soprattutto tenendo conto del detto che accompagna ormai le manovre dell'americano. LOGAN SARGEANT PERICOLO COSTEANT

F1 2023, GP Giappone: pericolo Costeant

I PREMI DI U&D

PREMIO ''MAINAJOLYON''

Charles Leclerc: in un weekend dove la Ferrari era chiaramente la terza forza, il suo quarto posto finale è il massimo a cui potesse ambire. Un buon risultato in un fine settimana che lo ha visto finalmente ritornare ad essere più veloce di Sainz, ma pure stavolta il povero Sciarl ha trovato il suo momento MaiNaJolyon. Quando ha superato la Red Bull di Perez durante la Virtual Safety Car, il monegasco pensava che quello fosse Verstappen alle prese con un problema tecnico e solo alla fine ha realizzato che non si trattava dell'olandese, vedendo dunque sfumare il podio già immaginato e incassando il terzo quarto posto consecutivo con una certa delusione. CHARLES LEQUART

F1 2023, GP Giappone: la delusione di LeQuart

LO SAPEVATE?

Clamorosa incomprensione di Nico Hulkenberg che ha scambiato la sede di gara della F1 con quella della MotoGP, presentandosi al box con l'asciugamano in testa a mo' di turbante pensando di fare il simpatico con gli appassionati indiani. Peccato che si corresse in Giappone e quando il tedesco se n'è accorto ha provato a camuffare l'errore con un'altra boutade, mettendosi a saltellare sulle note di una celebre canzone di Lucio Battisti. BALLA L'INDIA

F1 2023, GP Giappone: balla l'India

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/09/2023