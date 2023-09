Up & Down GP Singapore 2023

Vasseur che non perde occasione per provarci con Luigino lancia la sudatissima puntata sul GP Singapore

Sembrava impossibile e invece eccoci finalmente a vergare una puntata su un gippì vinto dalla Ferrari. Il mix di sudore, festeggiamenti e vita notturna di Singapore ci ha permesso di raccogliere parecchio materiale, tra cui alcune scabrose rivelazioni. Immergiamoci dunque un'ultima volta nel ghiaccio e partiamo alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del weekend di Marina Bay.

Partiamo con il grande tema del weekend, ossia cosa stracacchio sia successo alla Red Bull. Il team ha parlato di simulazioni pre gara che hanno portato a conclusioni errate e a tentativi di correzione del setup ancora più disastrosi, mentre i più ottimisti si augurano che sia merito della Direttiva Tecnica TD018. Purtroppo per questi ultimi, dobbiamo confermare la teoria della scuderia austriaca: i dati e gli assetti corretti per la RB19 sono finiti per sbaglio sulle macchine pulitrici usate da Max Verstappen e Sergio Perez per una delle sfide ignoranti che il marketing della Red Bull gli organizza ogni volta prima dei gippì, mentre sulla loro vettura sono stati caricati i dati dei trabiccoli. Si spiega così il motivo per cui i due spazzassero la pista di Singapore con un retrotreno insolitamente ballerino, mentre al giovedì percorrevano tranquillamente ai 130 km/h le curve con le cleaning machine. Visto il successo di queste ultime, è già pronto lo slogan per l'impresa di pulizie dei due piloti. MAX E CHECO, IL PULITO CHE NON MI SPIECO

F1 2023, GP Singapore: l'unica Red Bull che andava veloce

TOP

Carlos Sainz: dopo quello di Monza, Carlitos ha servito un weekend ancora più eroico in quel di Singapore. Velocissimo fin dal venerdì, in gara ha stupito tutti con una lettura delle situazioni e una gestione dei distacchi in pista da quoziente intellettivo superiore, roba che Oppenheimer scansati lestissimo tu e la tua bombetta. Impressionato dalle capacità cerebrali dello spagnolo, un meccanico Ferrari gli ha posto una delle domande che da più tempo lascia l'umanità senza risposte: ''Se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me?'', un quesito talmente complesso da lasciare a bocca aperta pure il geniale pilota. NEANCHE TU LO SAINZ

F1 2023, GP Singapore: Carlitos e il quesito irrisolvibile

PILLOLE DI UP

Lando Norris: un altro fine settimana in cui FerLando dimostra di trovarsi ampiamente a suo agio ai piani alti della classifica. Questa volta ha ricevuto l'aiuto dell'amico Sainz per prendersi giuoco di Russell, prima sfruttando il DRS datogli dallo spagnolo per tenerlo dietro e poi inducendolo in errore proprio nel giro finale. Uno scenario che Norris aveva già vissuto con un nuovo prodotto dell'intelligenza artificiale, un paio di occhiali in grado di simulare almeno 34 diversi possibili scenari di gara. SIMULANDO NORRIS

F1 2023, GP Singapore: simuLando vede il momento dell'errore di Russell

Liam Lawson: ogni weekend che passa il neozelandese stupisce di più per le sue prestazioni. A Singapore arrivano i primi punti in carriera e pure un doppio sgarro a Verstappen: sabato lo sbatte fuori dalla Q3 per 7 millesimi e domenica osa addirittura tenerlo dietro per un paio di curve invece di agevolarne il sorpasso. Quando il suo ingegnere gli ha chiesto se sapeva di dover avere un occhio di riguardo verso i piloti della casa madre, ha risposto in maniera sprezzante del pericolo. SI', LAW-SON

F1 2023, GP Singapore: Lawson's Creek che se ne sbatte

FLOP

Fernando Alonso: dopo aver constatato che Stroll è più scarso pure di Piquet jr, essendosi andato a schiantare al sabato invece che alla domenica, lo Sciamano di Oviedo vive una delle peggiori domeniche della sua carriera, condita da insolite vaccate e terminata addirittura in ultima posizione. E dire che il team gli aveva promesso un weekend ricco di sorprese: lo spagnolo non aveva però immaginato che con ciò intendessero un pit stop lungo ben 25 secondi. INGANNANDO ALONSO

PILLOLE DI DOWN

Logan Sargeant: dopo qualche segnale di crescita nelle ultime gare, l'americano si è sentito pronto per tentare il colpaccio e dimostrare di essere il degno erede di Latifi. Lo svolgimento si è però rivelato una schifezza, con un drittino contro le barriere che gli ha fatto perdere per strada solo un pezzo di ala, provocando sì l'ingresso della Safety Car, ma che invece di consegnare la vittoria alla Red Bull ha rovinato la loro strategia. Un'imitazione davvero malriuscita. NICHOLOGAN SARGEANTIFI

F1 2023, GP Singapore: Sargeantifi

I PREMI DI U&D

PREMIO 'BIEN'

Esteban Ocon: stava vivendo una domenica da leone il buon Estebanito, con la ciliegina sulla torta del sorpasso sul mai amato Alonso. E proprio per questo non sorprende che pochi giri dopo il sorpasso sullo Sciamano di Oviedo sia arrivato il ritiro del francese, colpito da una delle più classiche ''bienizzazioni'' del Nando nei confronti degli avversari che gli mancano di rispetto. ESTEBIEN OCON

F1 2023, GP Singapore: premio Bien

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Yuki Tsunoda: nelle ultime due domeniche le sue gare sono durate meno di un adolescente alle prime esperienze intime. Ad aggravare il quadro le contemporanee prestazioni di Lawson che mettono pericolosamente a rischio il suo sedile per il 2024. Tsunoda ora suda freddo, nonostante il clima tropicale di Singapore. YUKI GELO

F1 2023, GP Singapore: premio MaiNaJolyon

LO SAPEVATE?

Fresco di rinnovo con l'Alfa Romeo, Guanyu Zhou si è presentato venerdì in circuito con due fanali al posto degli occhi (foto sotto). La sera prima, nonostante l'astuto travestimento da agente di commercio pelato, il cinese è stato filmato in una discoteca (video più in basso), dove ha trascorso la nottata a ballare e a bersi una raffica di shottini tra gli incitamenti degli amici. ZHOU! ZHOU! ZHOU!

F1 2023, GP Singapore: postumi evidenti

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/09/2023