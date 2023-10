Up & Down GP Stati Uniti 2023

Austin si conferma riserva di caccia per la nostra rubrica, risultando pregna di contenuti anche in una stagione così avara di emozioni. Tra ospiti vip, citazioni famose e progetti televisivi, andiamo dunque a immergerci nel meglio, ma soprattutto nel peggio, del weekend del GP Stati Uniti.

Apriamo la puntata immergendoci nelle misteriose scelte strategiche della Ferrari. Non paghi di aver mandato al macello Carlos Sainz nella Sprint facendolo partire con la gomma morbida, domenica gli uomini di Maranello ci sono ricascati scegliendo la disastrosa strategia a una sosta per Charles Leclerc. La perseveranza nell'errore sembra sia stata figlia di un malinteso: ancora poco avvezzo all'italiano, sabato sera il team principal Fred Vasseur ha ordinato in maniera incomprensibile agli strateghi della scuderia di tornare a studiare le migliori soluzioni per la gara. Il problema è nato dal fatto che tra gli ospiti passati nel box della Rossa ci fosse anche un noto dj il cui nome ha aumentato la confusione sul reale contenuto della frase del francese, tanto che diversi ingegneri sono stati visti studiare gli spartiti di alcune canzoni di successo. TORNATE SUI LIBRI DI TIESTO

F1 2023, GP Stati Uniti: il Tiesto sbagliato

TOP

Max Verstappen: gli altri piloti le hanno provate tutte per sottrargli la vittoria ma, nonostante la retrocessione sulla griglia di partenza e una risalita più affannosa rispetto al solito, alla fine MV Megusta si è portato a casa anche questa. Vagamente inflazionate le parole che ha usato in conferenza stampa per descrivere l'andamento del weekend: ''Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi sfidandomi in pista sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua''. GIORGIA MELONI

F1 2023, GP Stati Uniti: MV contro le gocce

PILLOLE DI UP

Lando Norris: quarto podio consecutivo per FerLando, sempre più a suo agio nelle posizioni di vertice. Per una buona porzione di gippì ha sognato addirittura di bagnare la 100esima presenza in F1 con la prima vittoria, poi si è dovuto accontentare del terzo posto divenuto secondo con l'esclusione di Hamilton. Il britannico è stato protagonista anche di una piccola gaffe nella fan zone, quando davanti agli appassionati texani ha detto di preferire la Florida perché c'è una città a lui dedicata. ORLANDO NORRIS

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda: la coppia di ex compagni di squadra ma sempre grandi amiconi festeggia un risultato di prestigio, con il francese che conclude sesto e il giapponese ottavo, con la ciliegina sulla torta del giro più veloce in gara. I due avevano già dato spettacolo nel paddock, con il PR che aveva sollevato (a fatica) il piccolo Yuki per aiutarlo a schiacciare in un canestro. Un'intesa così commovente che per tutto il weekend i tifosi presenti gli hanno chiesto di non separarsi mai più. GP RESTATE UNITI

F1 2023, GP Stati Uniti: Restate Uniti

Logan Sargeant: venerdì la regia internazionale lo ha perculato mostrando una grafica che posizionava la Medical car davanti a lui nella classifica del mondiale. L'americano ha reagito nel migliore dei modi entrando per la prima volta in zona punti - sì approfittando giusto di tre ritiri, due squalifiche e delle Haas e delle Alfa Romeo in versione Fiat 127 ma vabbè - e portandosi così a una sola lunghezza dall'altra vettura abbonata a chiudere il gruppo in pista.

F1 2023, GP Stati Uniti: la perculata

La presenza di Patrick Dempsey in autodromo ha svelato il progetto di narrare questa avvincente sfida attraverso una nuova serie tv di successo che richiama vagamente quella che consacrò al grande pubblico il bell'attore. SAR.GEANT: COL DOTTORE IN ULTIMA FILA

F1 2023, GP Stati Uniti: Patrizio e la nuova serie tv

FLOP

George Russell: il Giorgino era ancora piuttosto avvelenato per l'incidente al via in Qatar e sul suo umore non ha influito positivamente la penalizzazione che sabato lo ha retrocesso nella Sprint. Non parliamo poi della domenica, con l'inglese destinato a navigare lontano dai primi con la stessa strategia deficitaria seguita da Leclerc. Ecco dunque che Russell non ha saputo nascondere una sonora risata di scherno assieme al socio Alex Albon quando ha scoperto di aver recuperato due posizioni grazie alle squalifiche dello stesso Leclerc e del compagno di squadra Hamilton. Alla scena ha però assistito il rientrante Toto Wolff, il quale ha incenerito con lo sguardo il suo pilota cazziandolo come aveva fatto via radio la settimana precedente. ALBON INTENDITOR POCHE PAROLE

F1 2023, GP Stati Uniti: ma che te ridi Giorgio

VEDI ANCHE

I PREMI DI U&D

PREMIO ''MAINAJOLYON''

Charles Leclerc: ancora un MaiNaJolyon per il povero Sciarl che ad Austin ne ha subìte d'ogni tipo. La pole position di venerdì lo ha reso il pilota che nella storia della F1 ne ha realizzate di più senza vincere un titolo mondiale. A ciò si aggiunge la chiusura da bullo che gli ha rifilato Verstappen nella Sprint di sabato e la strategia deficitaria che domenica lo ha portato a scivolare dal primo al sesto posto, prima che la squalifica cancellasse completamente dalle statistiche sto strazio. Oltretutto il gippì era pure iniziato con una partenza fiacca che aveva permesso a Norris di sverniciarlo: la sprinter americana Sha'carri Richardson, che venerdì lo aveva premiato per la pole position, si è lasciata scappare un ''Nei primi 100m sarei andata più forte io''. In Ferrari stanno valutando la sostituzione tra i due e hanno già ribattezzato la campionessa mondiale dei 100m. SHA'CHARLES RICHARDSON

F1 2023, GP Stati Uniti: Sha'Charles Richardson

GLI ANGELI DI PEREZ

Situazione sempre difficile per Sergio Perez in Red Bull. Il messicano ringrazia però la squalifica di Hamilton per allungare a +39 in classifica generale e vedere a un passo il titolo di vicecampione del mondo che dovrebbe garantirgli la permanenza anche nel 2024. Oltretutto per lui ora arriva il GP Messico, gara di casa in cui tutto il pubblico lo sosterrà. Già ad Austin era presente un folto gruppo di connazionali che ha dato l'idea di cosa vedremo nel prossimo fine settimana, arrivando perfino a fischiare Verstappen al momento della premiazione. In difesa di Perez si schierano anche diversi vip: in Texas è stata l'attrice Drew Barrymore a coccolare e abbracciare Checo, suggerendo ai vertici della scuderia austriaca di non maltrattarlo se non vogliono incorrere nella furia sua e delle sue colleghe già viste assieme nel remake di una celebre serie tv. CHECO'S ANGELS

F1 2023, GP Stati Uniti: Checo's Angel

DOG BULL

A proposito di bullismo della Red Bull ai danni del povero Perez, per sottolineare l'ennesima sua assenza dal podio il team austriaco ha piazzato accanto alla vettura di Verstappen un simpatico cane prepotentemente entrato tra i candidati per il sedile del messicano. Giocando a F1 2023, infatti, il quadrupede è riuscito a piazzarsi tra i primi tre del GP Stati Uniti nonostante l'handicap dell'assenza del pollice opponibile. Sarebbe già il pronto anche il nome ufficiale con cui schierare questo che, senza dubbio, sarebbe un fido scudiero di Verstappen. MAX VERSCANEN

F1 2023, GP Stati Uniti: Max Vercanen

LA CURIOSITA'

Un altro attore famoso presente al COTA è stato Adam Driver, reduce dall'interpretazione di Enzo Ferrari nella pellicola ''Ferrari'' di Michael Mann. Non sappiamo se nei suoi piani ci sia ora l'intenzione di portare sul grande schermo un pilota del passato, fatto sta che venerdì ha insistito per partecipare al briefing che normalmente si tiene prima del gippì con tutti i protagonisti del mondiale, forzando le resistenze degli addetti alla sicurezza con una spiegazione in effetti ineccepibile. I'M A DRIVER TOO

F1 2023, GP Stati Uniti: anche lui è un Driver

È LUI O NON È LUI?

La presenza di Michael Andretti nel paddock di Austin ci porta a scomodare nientemeno che Ezio Greggio. Il figlio del grande Mario sta provando a sbarcare con il suo team in F1, ma la cosa che più ha colpito chi lo ha incrociato è il fatto che sembri uno straordinario incrocio tra Zak Brown e il mai dimenticato Vijay Mallya. Chi segue la nostra rubrica da anni sa che esiste un solo modo per scoprire se sotto quei vestiti si nasconda davvero lo sfuggente e dotato uomo d'affari indiano, ossia chiedere a chi conosce bene il presunto americano se si farebbe una doccia nel suo stesso spogliatoio. Un secco diniego ci suggerirebbe che siamo sulla giusta strada. MAI CON ANDRETTI

F1 2023, GP Stati Uniti: un uomo, mille identità

LO SAPEVATE?

Valtteri Bottas si è presentato al COTA di Austin in sella ad una fiammante Harley Davidson. Il tutto per lanciare una nuova serie tv che lo vede interpretare i panni del capo di un club motoristico americano dedito ad affari loschi strettamente riconducibili alle passioni del baffuto finnico come il contrabbando di caffé, le gare ciclistiche clandestine e le foto con le chiappe al vento nei posti meno indicati. BOTTASONS OF ANARCHY

F1 2023, GP Stati Uniti: Bottasons of Anarchy

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/10/2023