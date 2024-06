F1 GP Canada 2024, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE MONTREAL F1 La Formula 1 torna in pista a Montreal per il nono appuntamento di una stagione che sembrava avere un esito già scontato e che invece ha regalato tante sorprese nelle ultime gare. Apparentemente non più così inattaccabile, la Red Bull di Max Verstappen deve quindi guardarsi le spalle dagli attacchi delle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz e delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri in un altro circuito cittadino dove la RB20 potrebbe soffrire i cordoli e gli avvallamenti. Attenzione però anche al meteo, che promette pioggia per tutto il fine settimana. Per questo non potete proprio perdervi neppure una sessione con noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutto il weekend del Gran Premio del Canada 2024 sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal.

Prove libere 3 GP del Canada 2024 live dalle 18.15 di sabato 8 giugno. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.