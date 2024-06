F1 GP Canada 2024, le pagelle di Montreal

Le pagelle della nona e caotica gara dell'anno: il Gran Premio del Canada. Nella giornata nera della Ferrari, torna a ruggire il campione del mondo Verstappen, che non sbaglia una virgola nel giorno in cui tanti sbagliano alle sue spalle. Voti medi per tanti, voti bassissimi per altri tra cui Sainz e Perez, le due delusioni del weekend. Di seguito i voti di tutti e 20 i piloti impegnati a Montreal.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 - Anche quando non sembra avere l'auto più veloce, lui è sempre lì, non sbaglia a raccoglie gli altri quando sbagliano. Il campione è lui, se qualcuno se lo fosse dimenticato.

LANDO NORRIS - VOTO 7,5 - Errori strategici ed errori in pista, oggi aveva una grande occasione ma non l'ha sfruttata. La Safety Car finale lo rimette in gioco per la vittoria ma è troppo tardi. Comunque buon 2°.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7 - L'inerzia era contro di lui, con Verstappen e Norris più veloci, ma lui gli dà una mano con una serie di errorini. Nel finale lotta e si prende la terza posizione, sfiorando la seconda.

LEWIS HAMILTON - VOTO 7 - Finalmente si rivedono sprazzi del vecchio Lewis, con la pioggia non sbaglia e rimonta, con l'asciutto nel finale approfitta degli errori altrui, alla fine sfiora il podio.

OSCAR PIASTRI - VOTO 6,5 - Prima parte di gara d'attesa, poi ci prova per il podio ma gli altri hanno gomme migliori. Alla fine si difende con i denti su Russell e Hamilton, ma non può fare nulla contro di loro.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7 - Fa la sua più che discreta gara nella zona di nessuno, alla fine si porta a casa un sesto posto che per la competitività attuale dell'Aston Martin è un risultato più che buono.

CARLOS SAINZ - VOTO 4 - Gara anonima per lo spagnolo, passata a rincorrere tanti piloti che di solito neanche vede. Poi il testacoda e l'incidente con Albon che porta al ritiro della sua auto, dopo quella di Leclerc.

SERGIO PEREZ - VOTO 3 - Forse la Red Bull ha rinnovato troppo presto il suo contratto. Qualifiche disastrose, contatto a inizio gara e incidente in cui rompe l'ala dietro. Il tutto senza mai essere nei 15.

ALEXANDER ALBON - VOTO 7,5 - Finisce fuori gara non per colpa sua. Stava correndo bene, resterà il sorpasso eccezionale su Ricciardo e Ocon, quando ha infilato due auto in un colpo solo zigzagando tra loro.

CHARLES LECLERC - VOTO 5 - Qualifiche da dimenticare, problemi tecnici sull'auto, strategie cercate (da lui), azzardate e sbagliate. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Mettere punto e a capo.

I voti degli altri

LANCE STROLL - VOTO 7 - Zitto zitto, cuatto cuatto, si tiene lontano dai disastri e arriva settimo.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 7 - Finalmente un buon weekend per lui, sono i primi punti alla domenica.

PIERRE GASLY - VOTO 7 - Buona gara per il pilota francese penalizzato dal contatto con Perez al via.

ESTEBAN OCON - VOTO 6,5 - Alla fine prende un punticino che fa morale, ma è beffato dal compagno.

NICO HULKENBERG - VOTO 6,5 - Buon avvio di gara, poi la pista si asciuga e sfuma la magia

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6,5 - Inizio a spron battuto con le full-wet, poi scivola fuori dai punti.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6 - Un po' anonimo su uno delle sue piste (e nelle condizioni) preferite.

GUANYOU ZHOU - VOTO 5 - Fase involutiva per il cinese, che anche oggi le prende dal compagno.

LOGAN SARGEANT - VOTO 3 - Ne fa una più di Bertoldo, due volte a muro, una di troppo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/06/2024