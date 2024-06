Formula 1, GP Canada 2024: orari, meteo e segreti del circuito

A due settimane dal tanto agognato successo di Charles Leclerc nella sua Monte Carlo, la Formula 1 torna in pista a Montreal, un'altro circuito che ha regalato diverse soddisfazioni ai colori del Cavallino in tempi recenti. Nel weekend del Gran Premio del Canada la Scuderia Ferrari vuole confermare con Carlos Sainz e con il monegasco i progressi fin qui mostrati, nonché accorciare ancora di più in classifica sia sulla Red Bull Racing, sia sul leader Max Verstappen, apparso alla guida di una Red Bull non più perfetta come nelle prime uscite stagionali. A sparigliare le carte, però, potrebbe essere anche la pericolosissima McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che prosegue a crescere sull'onda della seconda metà di stagione 2023. Outsider di lusso Sergio Perez con la Red Bull, gli ex campioni della Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell e il solito, eterno, Fernando Alonso con l'Aston Martin. Occhio, infine, al meteo, che potrebbe essere un fattore in Quebec, dove sono attese piogge. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del nono weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 7 giugno

Prove libere 1: 19.30 – 20.30 (Live MotorBox dalle ore 19.15)

Prove libere 2: 23.00 – 0.00 (Live MotorBox dalle ore 22.45)

Sabato 8 giugno

Prove libere 3: 18.30 – 19.30 (Live MotorBox dalle ore 18.15)

Qualifiche: 22.00 – 23.00 (Live MotorBox dalle ore 21.45)

Domenica 9 giugno

Gara: 20.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 8 giugno

Qualifiche: 23.30 (differita)

Domenica 9 giugno

Gara: 21.30 (differita)

IL METEO DEL GP

Venerdì 7 giugno: meteo; temperatura 17°-23°; precipitazioni 60%; umidità 64%

Sabato 8 giugno: meteo; temperatura 16°-22°; precipitazioni 50%; umidità 62%

Domenica 9 giugno: meteo; temperatura 16°-22°; precipitazioni 60%; umidità 60%

