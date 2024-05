Formula 1, GP Monaco 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Nel weekend la Formula 1 attracca nel porto più famoso del mondo dei motori, quello di Monte Carlo, dove andrà in scena il Gran Premio di Monaco. Nella gara di casa Charles Leclerc vorrà infrangere la tradizione negativa che lo vede mai a podio tra le strade amiche. Il monegasco della Ferrari, però, avrà rivali eccezionali da superare, in primis Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), i due piloti più in palla del circus, ma occhio anche al suo compagno di team Carlos Sainz, a due giovani come George Russell (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren) e a due vecchi leoni come Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin), che tra le strade del Principato hanno scritto la storia. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla dell'ottavo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 24 maggio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 25 maggio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 26 maggio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 25 maggio

Qualifiche: 18.30 (differita)

Domenica 26 maggio

Gara: 18.30 (differita)

LINK UTILI - GP MONACO 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo il Circuit de Monaco da 3.337 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché pur essendoci 12 staccate al giro nemmeno una volta la frenata si protrae oltre i 90 metri. Ogni pilota utilizza i freni per più di 17 secondi al giro, pari al 24 per cento della durata del GP. La curva più dura La curva più dura del Circuit de Monaco per l’impianto frenante della Formula 1 è quella dopo il tunnel, la numero 10 in cui le monoposto passano da 283 km/h a 93 km/h in 1,91 secondi durante i quali percorrono 86 metri. Notevole lo sforzo richiesto ai piloti in quel frangente: 4,7 g è la decelerazione massima a cui sono sottoposti e 148 kg il carico che devono esercitare sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.265 kW.

IL METEO DEL GP

Venerdì 24 maggio: parzialmente nuvoloso; temperatura 16°-20°; precipitazioni 10%; umidità 74%

Sabato 25 maggio: precipitazioni sparse; temperatura 16°-20°; precipitazioni 50%; umidità 74%

Domenica 26 maggio: per lo più soleggiato; temperatura 17°-22°; precipitazioni 10%; umidità 69%

