F1 GP Monaco 2024, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE MONTE CARLO F1 A meno di una settimana dalla gara di Imola, la Formula 1 torna in pista per un altro degli appuntamenti storici del calendario iridato: Max Verstappen e colleghi sono infatti protagonisti del weekend in Costa Azzurra, accendendo lo spettacolo nel Principato di Monaco. Chi sarà il più bravo a danzare tra gli iconici muretti della pista di Monte Carlo? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio dI Monaco 2024.

Qualifiche GP di Monaco 2024 live dalle 15.45 di sabato 25 maggio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.