F1 GP Monaco 2024, le pagelle della gara di Monte Carlo

Le pagelle dell'ottava gara dell'anno, il Gran Premio di Monaco, vede la vittoria netta nei giudizi di Charles Leclerc, il suo voto, due spanne sopra gli altri, è per i crediti maturati dalla sorte su questa pista, e per come si è destreggiato tra le curve di casa dal venerdì alla domenica, passando per la super pole del sabato. Gli altri voti sono un po' plafonati visto il poco spettacolo andato in scena.

CHARLES LECLERC - VOTO 10 - Al sesto tentativo, la maledizione è sfatata! Charles mantiene i nervi saldi per 78 giri e stavolta la sorte non gli riserva scherzi. Merita questo voto per quanto fatto dal venerdì.

OSCAR PIASTRI - VOTO 7,5 - Sbaglia la prima partenza, al punto da farsi quasi ''uccellare'' da Sainz, che però ha la peggio. Dopodiché, 78 giri monotoni e con un brividino nel finale per un muro toccato.

CARLOS SAINZ - VOTO 7,5 - Lui azzecca invece la prima partenza, ma la sfortunata foratura rischia di rovinargli tutto. La fortuna lo rimette in corsa, e lui sta lì, agendo da scudiero perfetto in marcatura su Norris.

LANDO NORRIS - VOTO 7 - Anche se avesse fatto una sosta ai box quando aveva 20'' di vantaggio su Russell, non sarebbe cambiato niente. Oggi non poteva fare nulla, se voleva il podio doveva prenderselo ieri.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7 - Parte 5° e riesce a portare a fine gara le gomme Medium, riuscendo a difendersi senza patemi da Verstappen, che al contrario di lui aveva fatto una sosta per provare ad attaccarlo.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 6,5 - La Red Bull non ha digerito Monaco quest'anno, lui ha fatto quel che poteva, e questo risultato è forse il massimo ottenibile. Ci ha provato con un pit-stop, ma era tutto vano.

LEWIS HAMILTON - VOTO 7 - La possibilità di un podio l'aveva persa in qualifica. Oggi ha corso meglio di tanti altri, portandosi anche a casa il giro veloce a fine giornata, ma come un po' tutti, è rimasto ingolfato.

YUKI TSUNODA - VOTO 8 - Per tutto il weekend ha fatto vedere grandissime cose, è stato addirittura tra i più veoce nelle curve lente e ha annichilito un compagno di squadra specialista di questa pista. Bravo.

ALEXANDER ALBON - VOTO 7 - Vale il discorso fatto per Tsunoda con qualche correttivo. Il suo compagno non è specialista, ma lui non ha sbagliato nulla e ha portato i primi punti dell'anno alla Williams.

PIERRE GASLY - VOTO 7 - A inizio giornata ha rischiato di essere messo fuori gara dal compagno. Fortunatamente, invece, c'è rimasto in gara, e si è tenuto la posizione in cui partiva senza grossi patemi.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7,5 - Oggi è tra i pochi a guadagnare ben due posizioni. Al via su Ricciardo e poi sul compagno Stroll, per il quale si era anche durante la gara al fine di permettergli una sosta ai box.

I voti degli altri

DANIEL RICCIARDO - VOTO 5,5 - Bruciato al via da Alonso, poi non può far altro che seguirlo.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 7 - Parte 15° e arriva 13°, con in più il bel sorpasso su Sargeant.

LANCE STROLL - VOTO 5 - Tocca il muro e buca le gomme, poi fa due sorpassi ma pesa più l'errore.

LOGAN SARGEANT - VOTO 5,5 - Parte, guida, subisce un sorpasso da Bottas, e arriva penultimo.

GUANYOU ZHOU - VOTO 5,5 - Parte ultimo, guida due ore, fa una sosta e arriva ultimo. Poco da fare.

SERGIO PEREZ - VOTO SV - Toccato da Magnussen, finisce a muro e rischia pure tanto. Senza colpe.

NICO HULKENBERG - VOTO SV - Totalmente incolpevole, si trova Perez davanti e non può evitarlo.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO SV - Se avesse voluto, avrebbe potuto evitare l'incidente... di gara.

ESTEBAN OCON - VOTO 4 - La solita manovra senza senso sul compagno di squadra gli costa la gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/05/2024