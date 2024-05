F1 GP Monaco 2024, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE MONTE CARLO F1 A meno di una settimana dalla gara di Imola, la Formula 1 torna in pista per un altro degli appuntamenti storici del calendario iridato: Max Verstappen e colleghi sono infatti protagonisti del weekend in Costa Azzurra, accendendo lo spettacolo nel Principato di Monaco. Chi sarà il più bravo a danzare tra gli iconici muretti della pista di Monte Carlo? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio dI Monaco 2024.

Prove libere 3 GP di Monaco 2024 live dalle 12.15 di sabato 25 maggio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.