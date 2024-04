F1 GP Cina 2024, Diretta LIVE Qualifiche Sprint

LIVE SHANGHAI F1 Dopo cinque anni di assenza, la Formula 1 torna in Cina per il quinto appuntamento del Mondiale 2024. Una tappa speciale, non soltanto per il ritorno su uno dei circuiti più amati e spettacolari tra quelli di nuova generazione, ma anche perché si tratta del primo weekend della stagione con il nuovo format F1 Sprint. E allora: sarà sempre Max Verstappen il dominatore del fine settimana di Shanghai, o le molte incognite legate a una pista inedita con questo tipo di monoposto e al poco tempo per preparare gli assetti, daranno ai rivali di Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin la chance per inserirsi nella lotta per la vittoria? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio della Cina 2024.

Sprint Qualifying GP Cina 2024 live dalle 9.15 di venerdì 19 aprile. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.