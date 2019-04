Autore:

TERZA TAPPA Dopo la pirotecnica gara in Bahrain, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Cina. Un appuntamento speciale, non solo il terzo della stagione 2019 ma anche e soprattutto il Gp numero 1000 della storia del circus. Una ricorrenza che sarà festeggiata con numerose manifestazioni nel corso del fine settimana, che certamente però non distoglieranno l’attenzione da quello che accadrà in pista. Osservata speciale è ovviamente la Ferrari SF90, dimostratasi velocissima a Sakhir dopo il passo falso di Melbourne, ma ancora troppo fragile. Sarà sul tracciato di Shanghai che Sebastian Vettel e Charles Leclerc potranno ambire al gradino più alto del podio, o sarà ancora una volta la Mercedes a portare a casa il successo?

IL CIRCUITO Disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, lo Shanghai International Circuit è stato inaugurato nel 2004. Il layout della pista, che misura 5.451 km, ricorda il carattere “Shang” (in italiano “salire”) che sta alla base del nome della metropoli cinese. Il tracciato alterna curve veloci, dove è importante il carico aerodinamico, a tratti piuttosto lenti, dove è invece la trazione a fare la differenza. Caratteristica è poi la prima curva, una veloce piega verso destra dal disegno a spirale, che dunque diventa sempre più stretta prima di svoltare a sinistra in un imbuto spesso teatro di incidenti. I due lunghissimi rettilinei nel terzo settore, il primo dei quali lungo 1.2 km, consentono sorpassi e controsorpassi rendendo le gare solitamente molto combattute e spettacolari.

I NUMERI Shanghai è uno dei feudi del cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha infatti trionfato in ben cinque delle 15 edizioni del Gp di Cina. Impossibile però, specie per i tifosi della Ferrari, dimenticare quella del 2007, vinta da Kimi Raikkonen (uno dei quattro successi targati Maranello) proprio mentre il britannico, allora esordiente leader del campionato, finiva la sua corsa nella piccola via di fuga in ghiaia posta all’ingresso della corsia dei box. Tra i piloti ancora in attività, gli unici a vantare un successo a Shanghai sono Sebastian Vettel (2009) e Daniel Ricciardo (2018). Alle spalle di Re Hamilton ci sono Fernando Alonso e Nico Rosberg, entrambi fermi a 2 vittorie. Il pilota Mercedes è anche il poleman più prolifico: per lui 6 pole position, con Vettel che segue a quota 4.

IL METEO Le previsioni ci parlando di condizioni abbastanza favorevoli per il terzo Gran Premio della stagione 2019 di Formula 1, anche se bisogna tenere d’occhio come al solito il livello di smog della megalopoli cinese, con l’ormai caratteristica foschia a ridurre notevolmente la visibilità. La giornata potenzialmente peggiore potrebbe essere quella di domenica, con un rischio di pioggia comunque piuttosto basso. Queste le condizioni nel dettaglio:

Venerdì 12 aprile – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 11-20°C;

Sabato 13 aprile – Parzialmente nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 13-22°C;

Domenica 14 aprile – Parzialmente nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 13-20°C;



ORARI TV Ecco come e dove vedere in tv e seguire live sul web il Gran Premio F1 di Cina 2019.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale Formula 1 2019

RISULTATI GARA

Domenica 14 aprile, ore 8.10

GRIGLIA DI PARTENZA

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 13 aprile, ore 08.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 13 aprile, ore 05.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 12 aprile, ore 08.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 12 aprile, ore 04.00