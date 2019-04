Autore:

1000 DI QUESTI GP La Formula 1 torna in pista a Shanghai per la terza tappa del mondiale 2019. Quello di Cina non sarà però un Gran Premio come tutti gli altri, vista la ricorrenza – che sarà festeggiata con numerose celebrazioni nel corso del weekend – del Gp numero 1000 della storia del circus. In pista sarà l’occasione per vedere poi un nuovo confronto tra la fin qui invincibile Mercedes W10 e la velocissima, ma fragile Ferrari SF90. Arriverà in terra d’Oriente il riscatto della Scuderia di Maranello dopo le delusioni di Melbourne e Sakhir, o la vittoria sarà ancora un affare per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas?

COSI’ IN TV Sarà possibile scoprirlo in diretta tv anche se gli orari del fine settimana di Shanghai sono ovviamente tutt’altro che favorevoli per gli appassionati italiani. Tutte le sessioni del Gran Premio di Cina 2019 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 della pay-tv di Rupert Murdoch. Non mancherà la diretta testuale di tutte le sessioni su MotorBox, né la differita del canale in chiaro TV8, limitata però a qualifiche e gara. Di seguito tutti gli orari della terza gara del campionato del mondo F1 2019.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 12 aprile

Prove libere 1: 04.00 – 05.30

Prove libere 2: 08.00 – 09.30

Sabato 13 aprile

Prove libere 3: 05.00 – 06.00

Qualifiche: 08.00 – 09.00

Domenica 14 aprile

Gara: 08.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Qualifiche: sabato 13 aprile, ore 15.00

Gara: domenica 14 aprile, ore 15.00

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 12 aprile

Prove libere 1: dalle 03.45

Prove libere 2: dalle 07.45

Sabato 13 aprile

Prove libere 3: dalle 04.45

Qualifiche: dalle 07.30

Domenica 14 aprile

Gara: dalle 07.30