Autore:

Salvo Sardina

DIMENTICARE IL BAHRAIN La Ferrari si presenta a Shanghai per il terzo appuntamento della stagione con l’obiettivo di dimenticare quanto più in fretta possibile la delusione del Gp del Bahrain. Il Cavallino ha certamente già reagito a livello prestazionale, ma è proprio dal punto di vista dei risultati che la stagione 2019 continua a parlare in favore della Mercedes. A Sakhir, a difettare è stata l’affidabilità, ed è chiaro come tutte le attenzioni del team principal Mattia Binotto siano proprio rivolte alla tenuta – nel caso specifico è stata un’anomalia elettronica a fermare Leclerc – delle componenti tecniche.

VERIFICARE L’AFFIDABILITA’ “Il terzo appuntamento della stagione – ha spiegato Binotto – ci vede impegnati su una tipologia di pista diversa sia da quella di Melbourne che da quella del Bahrain. In questo caso abbiamo un lunghissimo rettilineo e curvoni che sollecitano in modo particolare l’anteriore. Dal canto nostro vogliamo accertarci della competitività della SF90 anche su questo tipo di tracciato, verificando anche che i problemi di affidabilità avuti in Bahrain non si ripetano. Come sempre, siamo desiderosi di fare bene e di confrontarci con i nostri avversari. Sarà, poi, la gara numero 1000 della storia della Formula 1, una ragione in più per provare ad eccellere”.

E DOPO IL GP NUMERO 1000? L’ingegnere italo-svizzero, citato dai colleghi di Motorsport.com, ha anche toccato l’argomento delle trattative per il 2021, confermando che non si è così lontani dal trovare un accordo anche se restano tematiche da approfondire ulteriormente: “Non c’è molto tempo, ma per noi è più importante essere certi che si raggiungano i giusti accordi senza farsi prendere dalla fretta. Continueremo a discutere con la Fia e la F1, ma ci sono ancora tanti aspetti che devono essere ancora chiariti come quelli relativi alla governance, ai ricavi, ai regolamenti finanziari e tecnici, alla standardizzazione di alcune componenti. La lista è decisamente lunga. In ogni caso, non siamo poi così distanti e sono ottimista sul fatto che troveremo il giusto bilanciamento”.