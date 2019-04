Autore:

Simone Valtieri

SCELTA DI MEZZO Con 12 giorni di anticipo sul Gran Premio della Cina, come di consueto, la Pirelli ha annunciato le scelte dei 20 piloti iscritti al mondiale di Formula 1. Per l'appuntamento dello Shanghai International Circuit, le gomme portate dalla casa milanese saranno le tre di mezzo: la C2 (Hard), la C3 (Medium) e la C4 (Soft). Come di consueto, la maggior parte dei piloti hanno optato per portare più Soft, da 7 a 9, ma vediamo nel dettaglio.

TOP DRIVER Tra i cinque big del mondiale, soltanto Verstappen e Bottas convergono verso la stessa scelta strategica, optando per due Hard, tre Medium e otto Soft. Hamilton e Leclerc invece, i protagonisti dell'ultimo GP del Bahrain, non pensano di utilizzare la Hard e ne porteranno in Cina un solo esemplare, preferendo le Medium (4 per il britannico, 5 per il monegasco) e le Soft (8 e 7 rispettivamente). Scelta ancora diversa per Vettel, che avrà a disposizione 2 Hard, 4 Medium e 7 Soft.

GLI ALTRI. Allineati alla scelta di Hamilton troviamo anche Ricciardo (Renault) e Grosjean (Haas); come Vettel in vece agiranno Gasly (Red Bull) e Kubica (Williams) e come Leclerc il solo Russell (Williams). La maggior parte dei piloti ha scelto come Bottas e Verstappen (2-3-8) ad eccezione dei due piloti della McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris, che punteranno forte sul rosso, portando ben 9 gomme Soft, assieme a 2 Medium e 2 Hard.