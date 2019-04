#CHINESEGP La Formula 1 giunge finalmente al prestigioso traguardo del Gran Premio numero 1000 della storia. Lo fa in Cina sul circuito di Shanghai che già lo scorso anno ci aveva regalato tante emozioni con la vittoria a suon di sorpassi mozzafiato targata Daniel Ricciardo. Anche nel 2019 ci si aspetta una gara molto combattuta: la Ferrari è sembrata in palla dal punto di vista delle performance, ma ancora non è riuscita a raccogliere più di un misero terzo posto sul piano dei risultati. Tra l’altro, proprio la scuderia del Cavallino non hai mai ottenuto il successo nei Gp a “cifra tonda”. Spetterà dunque a Sebastian Vettel e Charles Leclerc far cadere questo tabù, ma attenzione alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, fin qui prontissime a sfruttare ogni passo falso degli uomini di Maranello. Chi vincerà? Scopritelo seguendo e commentando live con MotorBox tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Cina 2019.



Le Qualifiche del Gran Premio di Cina 2019 sono LIVE su MotorBox dalle 07.45 di sabato 13 aprile.