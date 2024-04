Formula 1, GP Cina 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Dopo la parentesi in Australia, dove la Ferrari aveva dominato il weekend, la Red Bull Racing ha ristabilito le gerarchie in Giappone con la doppietta ottenuta da Max Verstappen e Sergio Perez. Carlos Sainz e Charles Leclerc, però, sono rimasti in scia e sperano di poter operare un nuovo sorpassi a Shanghai, su una pista dove non si corre dal 5 anni e dove sarà in vigore per la prima volta quest'anno il formato sprint del weekend. Proveranno a essere della partita anche i piloti di Mercedes e McLaren, in primis Lewis Hamilton - che deve riscattare un avvio di stagione difficile - e Lando Norris - che ha invece mostrato cose molto buone nelle prime quattro gagre, mentre l'Aston Martin proverà a punzecchiare i più forti con il solito asso nella mano Fernando Alonso. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quinto weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 19 aprile

Prove libere 1: 5.30 – 6.30 (Live MotorBox dalle ore 5.15)

Sprint Qualifying: 9.30 – 10.14 (Live MotorBox dalle ore 9.15)

Sabato 20 aprile

Sprint Race: 5.00 – 6.00 (Live MotorBox dalle ore 4.45)

Qualifiche: 9.00 – 10.00 (Live MotorBox dalle ore 8.45)

Domenica 21 aprile

Gara: 9.00 (Live MotorBox dalle ore 8.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 19 aprile

Sprint Qualifying: 9.30 (diretta)

Sabato 20 aprile

Sprint Race: 10.30 (differita)

Qualifiche: 12.00 (differita)

Domenica 21 aprile

Gara: 14.00 (differita)

LINK UTILI - GP CINA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

IL METEO DEL GP

Venerdì 19 aprile: precipitazioni sparse; temperatura 16°-20°; precipitazioni 40%; umidità 65%

Sabato 20 aprile: nuvoloso; temperatura 13°-21°; precipitazioni 20%; umidità 69%

Domenica 21 aprile: rovesci; temperatura 12°-18°; precipitazioni 50%; umidità 66%

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/04/2024