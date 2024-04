Albo d'oro Gran Premio di Cina

LA STORIA Il GP Cina, fortemente voluto da Bernie Ecclestone nel suo piano di espansione della F1 in Oriente, è ormai una tappa fissa del calendario sin dal 2004. Tutte le edizioni si sono tenute sul circuito di Shanghai, il quale ha avuto l'onore di essere teatro sia dell'ultima vittoria in carriera di Michael Schumacher, nel 2006, sia del gran premio numero 1000 nella storia della Formula 1, nel 2019. Dopo aver visto ben sette piloti diversi conquistare la vittoria nelle prime sette edizioni, il GP Cina è diventato terreno di caccia di Lewis Hamilton, trionfatore in ben sei occasioni. Sei i successi anche per la Mercedes, scuderia più vincente nella storia della gara di Shanghai.

VEDI ANCHE

ALBO D'ORO GP CINA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2004 Shanghai Rubens Barrichello Ferrari 2005 Shanghai Fernando Alonso Renault 2006 Shanghai Michael Schumacher Ferrari 2007 Shanghai Kimi Raikkonen Ferrari 2008 Shanghai Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2009 Shanghai Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2010 Shanghai Jenson Button McLaren-Mercedes 2011 Shanghai Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2012 Shanghai Nico Rosberg Mercedes 2013 Shanghai Fernando Alonso Ferrari 2014 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes 2015 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes 2016 Shanghai Nico Rosberg Mercedes 2017 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes 2018 Shanghai Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 2019 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes 2024 Shanghai Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT