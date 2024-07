F1 GP Ungheria 2024, Diretta LIVE Gara

LIVE BUDAPEST F1 La Formula 1 inizia il ''girone di ritorno'' della spettacolare ed emozionante stagione 2024: Max Verstappen e colleghi ripartono da Budapest, per un Gran Premio d'Ungheria che si preannuncia rovente e non soltanto per le alte temperature previste per tutto il fine settimana sulla tortuosa pista dell'Hungaroring. Pur con un vantaggio solido in entrambe le classifiche Piloti e Costruttori, Super Max e la Red Bull faticano infatti a ripetere il dominio mostrato fino a poche gare fa: la McLaren sembra la monoposto più completa e veloce, ma gli ultimi due GP hanno premiato la perseveranza della Mercedes, tornata al successo sia con Hamilton sia con Russell. E la Ferrari? Gli aggiornamenti alla SF-24 non hanno permesso a Leclerc e Sainz di fare il tanto sperato salto in avanti nelle prestazioni, e adesso gli ingegneri cercano correttivi su un circuito che teoricamente dovrebbe essere favorevole alle rosse. Sarà davvero così? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Ungheria 2024.

GP d'Ungheria 2024 live dalle 14.45 di domenica 21 luglio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.