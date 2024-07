F1 GP Ungheria 2024, le pagelle di Budapest

Le pagelle della tredicesima gara dell'anno: il Gran Premio d'Ungheria. Testo

OSCAR PIASTRI - VOTO 9,5 - Al via passa Norris e la McLaren sceglie lui. Così, quando (pasticciando con le strategie) lo fanno uscire dietro a Norris, gli restituiscono dal muretto la prima, meritata, vittoria.

LANDO NORRIS - VOTO 9 - Gara quasi perfetta per il britannico, ma la partenza sbagliata gli fa perdere una posizione e mezza (quella restituita da Verstappen). Nel finale paga proprio questo errore e finisce 2°.

LEWIS HAMILTON - VOTO 8,5 - Il leone d'Inghilterra è tornato. Dopo il successo di Silverstone si porta a casa un meritato podio (il 200° di una carriera strepitosa) rimbalzando gli attacchi di Verstappen e Leclerc.

CHARLES LECLERC - VOTO 7,5 - Buona gara per il monegasco, il muretto gli accorcia lo stint centrale per provare l'undercut su Verstappen, ma il pit di Hamilton in contemporanea gli rovina giochi e strategia.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 5 - Oggi non era lui: litiga col muretto e con la RB20. In pista non è efficace come sempre e Hamilton lo porta a compiere numerosi errori, che gli costano anche il 4° posto su Leclerc.

CARLOS SAINZ - VOTO 6 - Le sue speranze di fare una buona gara si arenano dopo la brutta partenza, poi naviga per tutto il GP a ridosso della top 5 senza mai riuscire ad entrarvi. Si accende solo un po' nel finale.

SERGIO PEREZ - VOTO 7 - Buona rimonta per Checo che, però, il pasticcio l'aveva fatto ieri finendo a muro. Oggi fa quello che deve fare, e lo fa meglio di Russell che partiva in una posizione analoga alla sua.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6,5 - Anche per lui, ottima gara soprattutto nella prima parte, poi però non può fare null'altro che lottare per la settima piazza, peraltro perdendo il confronto con la Red Bull di Perez.

YUKI TSUNODA - VOTO 8 - Splendida gara per il giapponesino che vince un confronto iniziato venerdì mattina con il compagno Ricciardo, agevolato dalla strategia e da un'ottima guida.

I voti degli altri

LANCE STROLL - VOTO 7 - Non è più una notizia il fatto che riesca a sopravanzare Alonso, bravo.

FERNANDO ALONSO - VOTO 5,5 - Di contro, non possiamo non attenderci di più dallo spagnolo.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 6,5 - Buon weekend per l'australiano che però manca la zona punti.

NICO HULKENBERG - VOTO 6,5 - Buona performance del tedesco, meritatamente confermato in Haas

ALEXANDER ALBON - VOTO 6 - Si conferma, come sempre, il migliore dei piloti Williams.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 5,5 - Gli hanno preferito Hulk, e in effetti, un motivo c'è.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6,5 - Gara generosa del finlandese, che però con la Sauber può fare poco.

LOGAN SARGEANT - VOTO 6 - Discreta prova dell'americano che si mette dietro altri due piloti

ESTEBAN OCON - VOTO 5 - Unico dei piloti Alpine che arriva a traguardo, ma è solo 18°

GUANYOU ZHOU - VOTO 5 - Gara sottotono per il cinese, ultimo tra i piloti giunti a traguardo.

PIERRE GASLY - VOTO SV - Parte dai box e torna ai box per ritirarsi quando era davanti al compagno.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/07/2024