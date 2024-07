F1 GP Ungheria 2024, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE BUDAPEST F1 La Formula 1 inizia il ''girone di ritorno'' della spettacolare ed emozionante stagione 2024: Max Verstappen e colleghi ripartono da Budapest, per un Gran Premio d'Ungheria che si preannuncia rovente e non soltanto per le alte temperature previste per tutto il fine settimana sulla tortuosa pista dell'Hungaroring. Pur con un vantaggio solido in entrambe le classifiche Piloti e Costruttori, Super Max e la Red Bull faticano infatti a ripetere il dominio mostrato fino a poche gare fa: la McLaren sembra la monoposto più completa e veloce, ma gli ultimi due GP hanno premiato la perseveranza della Mercedes, tornata al successo sia con Hamilton sia con Russell. E la Ferrari? Gli aggiornamenti alla SF-24 non hanno permesso a Leclerc e Sainz di fare il tanto sperato salto in avanti nelle prestazioni, e adesso gli ingegneri cercano correttivi su un circuito che teoricamente dovrebbe essere favorevole alle rosse. Sarà davvero così? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Ungheria 2024.

Prove libere 1 GP d'Ungheria 2024 live dalle 13.15 di venerdì 19 luglio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.