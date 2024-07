Formula 1, GP Belgio 2024: orari, meteo e segreti del circuito

A una settimana dallo spettacolare Gran Premio d'Ungheria, la Formula 1 torna per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Tra notizie di mercato sempre più piccanti e duelli in pista, la mitica gara sulla pista di Spa Francorchamps regalerà emozioni e duelli. La McLaren punta a ribaltare ancora una volta un nervoso Max Verstappen grazie alle sue due punte Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton e George Russell vogliono sfruttare il buon periodo della Mercedes per essere della partita. Nel ruolo di outsider i due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, e il secondo pilota della Red Bull, Sergio Perez. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quattordicesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 26 luglio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 27 luglio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 28 luglio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 27 luglio

Qualifiche: 18.30 (differita)

Domenica 28 luglio

Gara: 18.00 (differita)

F1 GP Ungheria 2024: il contatto tra Verstappen e Hamilton | Foto: Twitter @F1

LINK UTILI - GP BELGIO 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo l'analisi tecnica del team Brembo, il Circuit de Spa-Francorchamps, esteso per 7.004 metri, rientra nella categoria dei tracciati ad alta sollecitazione dei sistemi frenanti. Valutato con un indice di difficoltà pari a 4 su una scala da 1 a 5, il circuito presenta cinque zone di frenata categorizzate come 'Hard', ciascuna caratterizzata da decelerazioni che eccedono i 4 g. Inoltre, tre di queste zone di frenata impongono un impiego dei freni per oltre 2,8 secondi e distanze di arresto che si estendono per almeno 120 metri. La curva numero 5 del Circuit de Spa-Francorchamps rappresenta la massima sfida per l'impianto frenante delle monoposto. In prossimità di questa curva, le vetture raggiungono una velocità di 320 km/h lungo il rettilineo del Kemmel e devono ridurre la loro velocità a 167 km/h in soli 1,62 secondi, coprendo una distanza di 99 metri. Durante questa manovra, i piloti sono sottoposti a una decelerazione massima di 4,5 g e devono esercitare una forza di 135 kg sul pedale del freno. La potenza frenante generata in questo processo è di 2.401 kW, una testimonianza dell'eccezionale capacità di assorbimento energetico delle componenti Brembo.

IL METEO DEL GP

Venerdì 26 luglio: rovesci; temperatura 15°-22°; precipitazioni 50%; umidità 79%

Sabato 27 luglio: pioggia; temperatura 11°-17°; precipitazioni 80%; umidità 81%

Domenica 28 luglio: parzialmente nuvoloso; temperatura 11°-21°; precipitazioni 20%; umidità 63%

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/07/2024