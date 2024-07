F1 GP Belgio 2024, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE SPA F1 Ancora un ultimo appuntamento per la Formula 1 prima delle tanto meritate ferie estive che consentiranno a piloti e membri delle scuderie di godersi circa un mese di riposo (e tre domeniche di fila senza GP). Un ultimo appuntamento però tutt'altro che banale, perché la 14esima tappa del Mondiale 2024 è una delle più attese del calendario, quella sulla mitica pista belga di Spa-Francorchamps. Su uno dei circuiti più apprezzati e spettacolari, Max Verstappen proverà a difendersi dagli attacchi delle due McLaren sempre più in palla dopo la doppietta di Budapest, ma anche dalle Mercedes e dalle Ferrari in crescita. E visto che un pronostico è praticamente impossibile, allora non vi resta che seguire e commentare live su MotorBox la cronaca in diretta minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Belgio 2024.

Prove libere 1 GP del Belgio 2024 live dalle 13.15 di venerdì 26 luglio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.