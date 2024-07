F1 GP Belgio 2024, le pagelle di Spa Francorchamps

Le pagelle della quattordicesima gara dell'anno: il Gran Premio del Belgio. Gara strategicamente interessante, vinta da chi ha giocato meglio a scacchi. voti alti per i primi quattro e bassi per i loro compagni con l'eccezinedi Sainz, sufficiente nonostante il risultato finale.

GEORGE RUSSELL - VOTO 10 - Una vittoria pazzesca, di strategia - voluta da lui a una sola sosta - e di cuore, difendendosi con gomme usuratissime sul compagno Hamilton. La vittoria più sorprendente.

LEWIS HAMILTON - VOTO 9 - L'avrebbe vinta se l'altro lato del box (o tutto?) non si fosse inventato la strategia dell'anno per Russell. Nel finale consuma le gomme per andarlo a prendere e non riesce a passarlo

OSCAR PIASTRI - VOTO 8,5 - Si sta abituando al podio l'australiano, che oggi azzecca la strategia con il suo team e nel finale rischia quasi di andare a riprendere le due Mercedes. Ormai è una certezza.

CHARLES LECLERC - VOTO 7,5 - Da qualche gara la sua auto non è più all'altezza, in più anticipa troppo il secondo pit-stop e si ritrova nel finale facile preda di Piastri. Bravo a resistere a Verstappen.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 6 - Vero è che partiva 11° e doveva recuperare, ma dà l'impressione di non avere più i pacchetto migliore. Va bene che in classifica ha un vantaggio siderale, ma c'è poco da sorridere.

LANDO NORRIS - VOTO 5 - Aveva l'auto e le carte per vincere, ma la strategia è stata pessima e alla fine ha anche perso punti da un Verstappen che poteva continuare a vedere comodamente negli specchietti.

CARLOS SAINZ - VOTO 6,5 - Se la Ferrari l'avesse ascoltato optando per una strategia a una sola sosta come quella di Russell, forse staremmo parlando di un'altra posizione, magari di un podio. Chi lo sa...

SERGIO PEREZ - VOTO 4 - In passato in Red Bull hanno falciato piloti dopo molto meno tempo. Altra prestazione incolore nonostante partisse dalla prima fila. È stato tutta la gara a perdere posizioni.

I voti degli altri

FERNANDO ALONSO - VOTO 8 - Su una pista da campioni è il migliore degli altri, senza un'auto degna.

ESTEBAN OCON - VOTO 7 - Buona gara del transalpino, più sereno conoscendo già il suo futuro.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 7 - Gran partenza e buona gara su una delle sue piste preferite.

LANCE STROLL - VOTO 7 - Gara positiva per il canadese, nonostante un motore ''ridicolo''. Parole sue.

ALEXANDER ALBON - VOTO 5,5 - Dalla nona casella si attendeva un risultato migliore del 13° posto.

PIERRE GASLY - VOTO 5,5 - Stesso discorso di Albon, con l'aggravante che il compagno arriva a punti.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6 - Fa funzionare la strategia a una sosta e migliora di tre posizioni.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6 - Gara ingiudicabile, bravo a finire davanti a tre auto diverse.

YUKI TSUNODA - VOTO 6,5 - Partiva dai box, con una sola sosta rimonta tre posizioni anche lui.

LOGAN SARGEANT - VOTO 5,5 - Solita gara anonima, incassa 23 secondi dal compagno.

NICO HULKENBERG - VOTO 5 - Giornata negativa per Hulk, che finisce ultimo dei classificati.

GUANYOU ZHOU - VOTO SV - Dopo una buona partenza si ritira per problemi tecnici.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/07/2024