Formula 1, GP Singapore 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Dopo Monza e Baku, un'altra pista che si preannuncia favorevole per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha vinto in Italia ma è stato beffato in Azerbaijan dal giovanissmio Oscar Piastri. Entrambi non hanno molte possibilità di recuperare sul leader (in crisi) del mondiale, Max Verstappen, qualche chance in più invece per Lando Norris che non può più permettersi errori se vuole ricucire sull'olandese, sfruttando appieno le caratteristiche della McLaren, team leader nella classifica costruttori. Ma il cittadino notturno di Singapore è una pista dove l'errore non è ammesso, neanche il benché minimo, perciò occorrerà essere perfetti sin dal lunedì e, possibilmente, accaparrarsi la pole position, su un tracciato dove partire davanti a tutti varrà già una buona fetta di vittoria. E allora spazio anche per gli otusider, da Carlos Sainz e Sergio Perez, protagonisti dell'incidente al penultimo giro del GP dell'Azebaijan, passando per il sempreverde Fernando Alonso e per i piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del diciottesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 20 settembre

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sabato 21 settembre

Prove libere 3: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Qualifiche: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 22 settembre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 21 settembre

Qualifiche: 17.00 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 22 settembre

Gara: 18.00 (differita)

F1 GP Italia 2024: Lando Norris | Foto: Twitter @McLarenF1

LINK UTILI - GP SINGAPORE 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo

IL METEO DEL GP

Venerdì 20 settembre: temporali sparsi; temperatura 27°-30°; precipitazioni 70%; umidità 71%

Sabato 21 settembre: temporali sparsi; temperatura 27°-31°; precipitazioni 60%; umidità 71%

Domenica 22 settembre: temporali sparsi; temperatura 27°-31°; precipitazioni 60%; umidità 71%

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/09/2024