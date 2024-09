F1 GP Azerbaijan 2024, le pagelle di Baku

Le pagelle di MotorBox dopo il GP d'Azerbaijan 2024 a Baku: Piastri over the top, dopo di lui due giovanissimi alla seconda gara in F1. Leclerc, che errore!

Le pagelle della diciassettesima gara dell'anno: il Gran Premio d'Azerbaijan. Piastri over the top, dopo di lui nelle valutazioni due giovanissimi alla seconda gara in F1: Bearman e Colapinto. Leclerc fa bene tante cose, ma commette un errore di valutazione letale. Perez e Sainz, entrambi hanno colpe nell'incidente, più uno che l'altro, mentre Verstappen è bocciato, per la prima volta in quest'anno, di prestazione. Ecco tutti i voti della gara di Baku.

OSCAR PIASTRI - VOTO 10 - Ormai fa parte di ''quei piloti lì'', impossibile ignorarlo. Oggi ha trionfato da veterano, freddando Leclerc e tenendolo dietro per 30 giri, resistendo a ogni tipo di pressione. Fenomeno.

CHARLES LECLERC - VOTO 7 - La cosa più bella l'ha fatta resistendo a Perez a due giri dal termine. Per il resto un attimo di distrazione e l'ha pagato a carissimo prezzo. Oggi doveva vincere e non l'ha fatto.

CARLOS SAINZ - VOTO 5 - Nel contatto ha meno colpa di Perez, ma era fatta. Dopo aver passato Checo avrebbe dovuto prendere l'interno e chiudere la porta, non farsi ingolosire da Leclerc, cacciandosi nei guai.

SERGIO PEREZ - VOTO 4 - La colpa dell'incidente con Sainz è più sua che dello spagnolo. Se avesse evitato il contatto forse sarebbe giunto quarto, ma non avrebbe buttato la gara migliore della stagione.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7 - Una gara paziente, in attesa di una Safety Car che non è arrivata, ma non si può certo lamentare della Virtual SC che gli ha regalato un podio inatteso e, a questo punto, meritato.

LANDO NORRIS - VOTO 7 - In gara ha fatto il massimo possibile, il problema sono state le qualifiche. In una domenica in cui avrebbe dovuto recuperare decine di punti, ne raccoglie appena tre. Il titolo si allontana.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 5 - Ok la regressione Red Bull, ma in questo caso è lui, per la prima volta nel 2024, a non andare. Un'involuzione preoccupante, gli dice bene che Norris non ne approfitta appieno.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7 - Il vecchio campione c'è ancora, e non vede l'ora che arrivi Newey per farlo vedere al mondo. Oggi fa tuto bene e raccoglie il massimo possibile, arrivando a soli 8'' da Verstappen.

ALEXANDER ALBON - VOTO 7 - Eccezionale a far funzionare la strategia Hard-Medium, nel finale torna sotto e raccoglie un settimo posto (sarebbe stato nono in condizioni normali) che è un premio meritato.

FRANCO COLAPINTO - VOTO 8 - Okay, è una pista Williams, però sarebbe arrivato a punti anche senza l'incidente tra Sainz e Perez. Bravissimo a mettere anche in difficoltà il compagno, ed è solo la 2°gara in F1.

I voti degli altri

LEWIS HAMILTON - VOTO 6 - Partendo dai box arriva a punti, però fatica un po' troppo con Bearman.

OLIVER BEARMAN - VOTO 7,5 - Due gare in F1, due volte a punti, e stavolta con una Haas. Bravo.

NICO HULKENBERG - VOTO 6 - Non una gara malvagia prende paga dal giovanissimo compagno...

DANIEL RICCIARDO - VOTO 5,5 - Fatichiamo a ritrovare il campione che ricordavamo. Gara anonima.

PIERRE GASLY - VOTO 6 - Con un'auto poco copetitiva si mette comunque dietro la RB di Ricciardo.

GUANYOU ZHOU - VOTO 6,5 - Un voto in più del compagno perché con la strategia lo batte bene.

ESTEBAN OCON - VOTO 5 - Sembra già pensare alla prossima stagione, lontanissimo dal compagno.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5,5 - Auto ingestibile, nonostante i picchi velocistici, ma arriva ultimo.

LANCE STROLL - VOTO 5 - Il contatto con Tsunoda rovina la sua gara. Esauriti gli obiettivi, si ritira.

YUKI TSUNODA - VOTO SV - Contatto di gara con Stroll nei primi giri, costretto a ritirarsi dopo 15 giri.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/09/2024