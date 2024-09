Formula 1, GP Azerbaijan 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Con ancora negli occhi la marea rossa, Charles Leclerc tonerà in pista a Baku per provare a replicare il risultato di Monza, su un tracciato che sembra ben sposarsi con le caratteristiche della Ferrari. Ma il monegasco e Carlos Sainz non partiranno con i favori del pronostico, che spettano tutti ai piloti della McLaren, il team più in forma del momento. Oscar Piastri e, soprattutto, Lando Norris, proseguiranno la loro scalata ai quartieri alti della classifica iridata ai danni di un Max Verstappen in crisi di risultati (non per colpa sua) da ormai troppi GP? La Red Bull è sotto attacco dunque, e su un tracciato che l'ha visto trionfare già due volte, proverà anche Sergio Perez e risollevarla, ma occhio alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, altre due monoposto da curare per il successo finale. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del diciassettesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 13 settembre

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sabato 14 settembre

Prove libere 3: 10.30 – 11.30 (Live MotorBox dalle ore 10.15)

Qualifiche: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Domenica 15 settembre

Gara: 13.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 14 settembre

Qualifiche: 17.00 (differita)

Domenica 15 settembre

Gara: 16.00 (differita)

LINK UTILI - GP AZERBAIJAN 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo il Baku City Circuit da 6.003 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4 a causa della presenza di 3 curve iniziali a 90 gradi in cui i freni sono soggetti a grandi sollecitazioni: oltre 1,9 secondi e 150 kg di carico sul pedale l’una. Undici le frenate, di cui 6 della categoria Hard e 3 Medium. In un giro i freni sono impiegati per oltre 19 secondi. La curva più dura del Baku City Circuit per l’impianto frenante è la 1: le monoposto vi arrivano a 328 km/h e scendono a 127 km/h in 2,06 secondi durante i quali percorrono 110 metri. Lo sforzo richiesto ai piloti è di 4,7 g, identico alla curva 3, e il carico che esercitano sul pedale del freno è di 153 kg. La potenza frenante è invece di 2.530 kW.

IL METEO DEL GP

Venerdì 13 settembre: soleggiato; temperatura 21°-30°; precipitazioni 0%; umidità 49%

Sabato 14 settembre: parzialmente nuvoloso; temperatura 19°-28°; precipitazioni 10%; umidità 48%

Domenica 15 settembre: soleggiato; temperatura 17°-27°; precipitazioni 0%; umidità 43%

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/09/2024