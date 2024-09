F1 GP Azerbaijan 2024, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE BAKU F1 Archiviato il tour europeo con l'abbuffata di emozioni a Monza, la Formula 1 inizia la fase finale della stagione 2024 in Azerbaijan. Sulla pista di Baku, riparte la caccia a Max Verstappen, in difficoltà nelle ultime gare e sempre più sotto pressione per mano della McLaren e di Lando Norris. Ma dopo la vittoria di Charles Leclerc nel GP Italia anche i tifosi della Ferrari hanno naturali ambizioni di vittoria. Chi avrà la meglio nella complicata sfida con uno dei circuiti cittadini più veloci al mondo? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Azerbaijan 2024.

Prove libere 1 GP d'Azerbaijan 2024 live dalle 11.15 di venerdì 13 settembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.