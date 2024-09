F1, Magnussen squalificato a Baku: al suo posto ci sarà Bearman sulla Haas

Il giovane pilota inglese di scuola Ferrari torna in F1 per il secondo GP della carriera: sarà un antipasto della stagione 2025, quando guiderà la Haas da pilota ufficiale al fianco di Ocon

Kevin Magnussen non sarà sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Azerbaijan a Baku: fatale gli è stato il contatto durante il GP d’Italia a Monza con la Alpine di Pierre Gasly. Il danese aveva infatti soltanto due punti sulla Superlicenza Fia e la penalizzazione per l’incidente – da molti colleghi, tra cui lo stesso Gasly, ritenuta eccessiva – ha portato la Direzione gara a decretare la squalifica per una gara. Al suo posto ci sarà dunque il giovane talento di scuola Ferrari, Oliver Bearman.

F1 GP Italia 2024: Kevin Magnussen | Foto: Haas F1 Team

TORNA OLLIE Classe 2005, per il giovane inglese attualmente impegnato in Formula 2 con il team Prema (è compagno di squadra di Kimi Antonelli) non sarà il debutto assoluto nella massima serie automobilistica. Il pilota allevato dalla Ferrari Driver Academy ha infatti già esordito quest’anno nel GP d’Arabia Saudita a Jeddah al volante della rossa, in sostituzione di un Carlos Sainz costretto ad alzare bandiera bianca dopo le FP2 a causa di un attacco di appendicite.

F1 2024: Oliver Bearman | Foto: Haas F1 Team

PRELUDIO AL 2025 Per Bearman, che comunque questa stagione ha già guidato la Haas VF-24 nelle prime prove libere dei GP di Imola, Barcellona, Silverstone e Budapest, sarà un antipasto della stagione 2025: il britannico è infatti stato già annunciato qualche settimana fa come prossimo pilota ufficiale del team americano, dove farà coppia con Esteban Ocon.

Pubblicato da Alessio Ricci, 06/09/2024