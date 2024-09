F1 GP Azerbaijan 2024, Diretta LIVE Gara

LIVE BAKU F1 Archiviato il tour europeo con l'abbuffata di emozioni a Monza, la Formula 1 inizia la fase finale della stagione 2024 in Azerbaijan. Sulla pista di Baku, riparte la caccia a Max Verstappen, in difficoltà nelle ultime gare e sempre più sotto pressione per mano della McLaren e di Lando Norris. Ma dopo la vittoria di Charles Leclerc nel GP Italia anche i tifosi della Ferrari hanno naturali ambizioni di vittoria. Chi avrà la meglio nella complicata sfida con uno dei circuiti cittadini più veloci al mondo? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Azerbaijan 2024.

GP d'Azerbaijan 2024 live dalle 12.45 di domenica 15 settembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.