F1 GP Singapore 2024, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE MARINA BAY F1 Ormai non ci sono più dubbi: il mondiale di Formula 1 2024 è uno dei più combattuti di sempre, con quattro scuderie e otto piloti in grado teoricamente di vincere ognuna delle gare in calendario. A Baku è stato Oscar Piastri ad avere la meglio, ma a sorridere è stato ancora Max Verstappen che, nonostante un altro risultato deludente è riuscito a salvaguardare un bel tesoretto di 59 punti di vantaggio in classifica piloti su Lando Norris. Tra i costruttori è invece tutto apertissimo, con la McLaren che ha completato il sorpasso sulla Red Bul e una Ferrari che cresce con un ottimo Charles Leclerc e si fa minacciosa nella lotta al vertice. E a Marina Bay, cosa succederà su uno dei circuiti fisicamente e tecnicamente più impegnativi del calendario? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Singapore 2024.

Prove libere 2 GP di Singapore 2024 live dalle 14.45 di venerdì 20 settembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.