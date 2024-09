F1 GP Singapore 2024, le pagelle di Marina Bay

Le pagelle della diciottesima gara dell'anno: il Gran Premio di Singapore. Norris impressionante, anche se non impeccabile. Verstappen fa quel che può. Leclerc recrimina, Piastri raccoglie, Hulkenberg eccelle. Pochi bocciati in una gara in cui conta fin troppo la posizione in qualifica.

LANDO NORRIS - VOTO 9,5 - Di un altro pianeta oggi. Forse il suo unico rivale sarebbe potuto essere Leclerc, ma scattando nono gli ha reso le cose ben più facili. Mezzo voto in meno per le rischiose sbavature.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 - Più di così, con la Red Bull attuale, non era possibile fare. Secondo per tutta la gara, costruendo un tesoretto sugli inseguitori per stare tranquillo e limitare i danni.

OSCAR PIASTRI - VOTO 8,5 - Ottima gara per Mr. Consistency, un'altra gara in top 4, dall'Austria i suoi risultati sono stati 2°, 4°, 1°, 2°, 4°, 2°, 1°. Un passo da titolo. Oggi partiva quinto e sale sul podio.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7,5 - Raccoglie il massimo possibile, passa il compagno Hamilton e alla fine riesce anche ad arginare un Leclerc con le gomme meno usurate. Facile a Singapore ma intanto lo ha fatto.

CHARLES LECLERC - VOTO 8 - Gran gara in rimonta, resta il rammarico enorme per le qualifiche di ieri. Se fosse partito davanti magari avrebbe duellato con Norris, o raccolto un utile secondo posto.

LEWIS HAMILTON - VOTO 6 - Considerando da dove partiva, ci si attendeva di più. L'errore è stato strategico: la gomma soft messa al via lo ha costretto a una sosta precoce e a un'infinità di giri sulle Hard.

CARLOS SAINZ - VOTO 6,5 - Dopo l'incidente di ieri ci mette una pezza con una buona strategia: il pit precoce gli permette di recuperare e porre rimedio a una partenza sfortunata. Dopo ieri, settimo va bene.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7 - Il primo degli altri è sempre lui. Ma, come già detto altre volte, ormai ogni gara è solo l'attesa che Newey cominci a lavorare e che il suo lavoro dia i frutti attesi. Il resto è hobby.

NICO HULKENBERG - VOTO 8 - Un capolavoro l'ha fatto ieri; oggi in partenza ne ha fatto un altro; poi però l'auto è quella che è ed è calato, finendo dietro ad Alonso ma tenendo dietro Perez fino alla fine.

I voti degli altri

SERGIO PEREZ - VOTO 6,5 - Buono avvio, sconta la strategia e la riserva d'acqua non fuzionante.

FRANCO COLAPINTO - VOTO 8 - Terza gara in Formula 1 e già tanta personalità. 11° e molto bravo

YUKI TSUNODA - VOTO 6,5 - Buona gara anche per il giapponese, difficilmente poteva fare di più.

ESTEBAN OCON - VOTO 6,5 - Due posizioni meglio che in griglia, buona gara per il francese.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 5 - Il DoD è un tributo alla carriera, il giro veloce un dovere. Gara opaca.

LANCE STROLL - VOTO 6 - Tre posizioni più della casella in griglia gli valgono la sufficienza.

GUANYOU ZHOU - VOTO 7 - Lui la strategia l'ha fatta funzionare bene, da 20° a 15° e con una Sauber.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6,5 - Stesso discorso che per Zhou, ma gli finisce dietro per scelte strategici.

PIERRE GASLY - VOTO 5,5 - Partiva molto indietro, difficile fare di più. Ci ha provato senza fortuna.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 5 - Errorino, foratura e gara rovinata. Si ritira nel finale

ALEXANDER ALBON - VOTO SV - Si ritira, dopo una partenza non perfetta, per problemi tecnici

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/09/2024