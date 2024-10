Formula 1, GP Stati Uniti 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La lunga attesa è finita: nel weekend torna il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas di Austin. Si riprende con la netta leadership di Max Verstappen nella classifica piloti, che è però minacciata dalla grande ascesa della McLaren, con un Lando Norris che, però, non può più permettersi passi falsi se vuole cullare sogni iridati. Le possibilità ci sono, ma il britannico deve essere perfetto, e mettersi alle spalle anche il rampante Oscar Piastri, reduce da una serie di prove molto convincenti, soprattutto da metà stagione in poi. Non a caso la scuderia di Woking è già prima nel mondiale costruttori, recuperando e superando una Red Bull che è minacciata anche da una Ferrari apparsa in buona forma nelle ultime uscite con Charles Leclerc e Carlos Sainz. A dire la loro per la vittoria, però, non potrano mancare i due piltoi della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, con Sergio Perez e Fernando Alonso nei panni di outsider di lusso. Ad aggiungere pepe al tutto ci sarà il formato del weekend sprint, con la gara breve sabato sera alle 20, e quella lunga la domenica alle 21. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del diciannovesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 18 ottobre

Prove libere 1: 19.30 – 20.30 (Live MotorBox dalle ore 19.15)

Sprint Qualifying: 23.00 – 0.14 (Live MotorBox dalle ore 23.15)

Sabato 19 ottobre

Sprint: 20.00 – 21.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

Qualifiche: 0.00 – 1.00 (Live MotorBox dalle ore 23.45)

Domenica 20 ottobre

Gara: 21.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 19 ottobre

Sprint Qualifying: differita prima della Sprint

Sprint: 20.00 (diretta)

Domenica 20 ottobre

Qualifiche: differita prima del GP

Gara: 22.30 (differita)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

IL METEO DEL GP

Venerdì 18 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-30°; precipitazioni 20%; umidità 51%

Sabato 19 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-29°; precipitazioni 20%; umidità 60%

Domenica 20 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-30°; precipitazioni 20%; umidità 56%

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2024