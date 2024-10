F1 GP Stati Uniti 2024, le pagelle di Austin

Le pagelle della diciannovesima gara dell'anno: il Gran Premio degli Stati Uniti. La Ferrari sorprende a fa doppietta negli States. Leclerc imperiale, Sainz ottimo! Verstappen un podio preziosissimo, Norris ancora una volta commette troppi errori. Piastri e Perz un po' anonimi, bravi Russell, Hulk, Lawson e Colapinto!

CHARLES LECLERC - VOTO 10 - La gara che non ti aspetti: dopo una partenza super, in cui prevede la mossa di Verstappen e ne beffa tre, se ne va a un ritmo sostenibile e gestisce dopo la sosta. Favoloso!

CARLOS SAINZ - VOTO 9 - Beffato dal compagno in partenza resta comunque terzo, poi con la strategia toglie anche la piazza d'onore a Verstappen, andando a firmare una doppietta che mancava dall'Australia.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 8 - Al via per non far passare Norris si fa beffare da Leclerc, non può nulla contro Sainz, ma nel finale si difende come un leone da Lando, in inferiorità di auto e gomme. Podio d'oro.

LANDO NORRIS - VOTO 5 - Sbaglia al via e si fa fregare da Verstappen, poi è autore di una gara senza squilli fino agli ultimi dieci giri, quando raggiunge Max e con fatica lo passa. Ma viene penalizzato ed è 4°.

OSCAR PIASTRI - VOTO 6 - Parte quinto, finisce quinto, e mai durante la gara si pensa che possa essere in una posizione diversa da quella. Un piccolo passo indietro rispetto ai risultati ai quali ci aveva abituato.

GEORGE RUSSELL - VOTO 8 - Dopo il botto di ieri parte dai box e nonostante la (generosa) penalità presa con Bottas, a fine gara è tra i più veloci. Il 6° posto su Perez all'ultimo giro è il massimo possibile.

SERGIO PEREZ - VOTO 5 - Basta il solito dato per descrivere la sua gara: 40'' incassati da un Max Verstappen in chiara difficoltà, ma mai domo. Lui invece, sembra senza motivazioni e tra 7 giorni c'è casa.

NICO HULKENBERG - VOTO 8 - Ecco il migliore degli altri! La Haas si sposa bene con la pista di Austin e lui non commette errori, anzi, arriva con margine e a una manciata di secondi da Perez. Chapeau.

LIAM LAWSON - VOTO 9 - Già al via guadagna qualcosa come sei posizioni, poi fa la sua bellissima gara e quasi sembra un veterano. Tra lotte e sorpassi alla fine ottiene un nono posto che è giusto il suo voto.

FRANCO COLAPINTO - VOTO 9 - Continua a sorprendere questo giovane argentino sottovalutato da tutti ma in grado di rivaleggiare da subito con il più esperto Albon, regolandolo in più di un'occasione.

LEWIS HAMILTON - VOTO 4 - Un weekend totalmente da dimenticare, coronato dall'uscita di pista dopo aver toccato il cordolo. L'auto non era al 100% ma un errore così non può capitare al più esperto di tutti.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6 - Sembrava il favorito tra le due Haas, ma la strategia non fuziona.

PIERRE GASLY - VOTO 6 - La penalità per track limits gli costa più di quanto dica il cronometro.

FERNANDO ALONSO - VOTO 6 - Doppiato e impossibilitato a difendersi. Urge la mano di Newey...

YUKI TSUNODA - VOTO 4 - Oggi obiettivo top 10, ma prima prende una penalità e poi si gira pure.

LANCE STROLL - VOTO 6 - Stesso discorso che per Alonso, non può fare molto con questi mezzi.

ALEXANDER ALBON - VOTO 5 - Si rovina la gara al via con Ocon, poi prova a rimediare ma può poco.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6 - Precede Zhou, è l'unica cosa che può fare con questa Sauber.

ESTEBAN OCON - VOTO 6 - GP rovinato da Albon al via, si vendica togliendo il Fast Lap alla Williams.

GUANYOU ZHOU - VOTO 5 - Era partito bene, ma poi va in testacoda quando era 13° e diventa ultimo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/10/2024