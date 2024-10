F1 GP Stati Uniti 2024, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE AUSTIN F1 Dopo tre lunghissime settimane di pausa autunnale, la F1 torna finalmente in pista per dare il via al grande rush finale che porterà piloti e squadre a giocarsi i titoli mondiali con sei gare nei prossimi otto weekend. Ad aprire le danze è il GP Stati Uniti di Austin, Texas, con l'apprezzato Circuit of the Americas teatro perfetto per il quarto appuntamento del 2024 con il nuovo format F1 Sprint. È da qui che riparte la caccia di Lando Norris e della McLaren al fuggitivo Max Verstappen, che invece cerca risposte dagli aggiornamenti alla sua Red Bull per capire quali saranno le armi per difendersi dall'assalto minaccioso dei rivali. Attenzione anche a Ferrari e Mercedes che, ormai molto vicine alla vetta, sperano di inserirsi nella lotta per la vittoria delle singole gare. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio degli Usa 2024.

Prove libere 1 GP Usa 2024 live dalle 19.15 di venerdì 18 ottobre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.