Formula 1, GP Bahrain 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Nel weekend del 3 marzo inizierà il Campionato del Mondo di Formula 1 2024. Dopo i test in Bahrain, i piloti sono pronti a tornare sulla stessa pista per la prima tappa di quello che sarà un campionato lunghissimo e che si concluderà ad Abu Dhabi l'8 dicembre, dopo 24 GP e 6 gare sprint. Sul tracciato di Sakhir non si correrà, però, alla domenica, ma si scenderà in pista il giovedì con le prime due sessioni di prove libere, si tornerà in pista venerdì per le PL3 e per le qualifiche, e poi sabato per la gara. Il tutto per ragioni logistiche, visto che i team devono avere il tempo materiale di trasferirsi in Arabia Saudita per la seconda tappa che si svolgerà anch'essa dal giovedì al sabato a causa dell'inizio del Ramadam di domenica 10 marzo. Tornando alla pista, di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del primo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Giovedì 29 febbraio

Prove libere 1: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Prove libere 2: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Venerdì 1 marzo

Prove libere 3: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 2 marzo

Gara: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 1 marzo

Qualifiche: 22.00 (differita)

Sabato 2 marzo

Gara: 21.30 (differita)

F1 Testing 2024: Carlos Sainz (Ferrari)

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/02/2024