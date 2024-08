F1 GP Olanda 2024, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE ZANDVOORT F1 Archiviata la lunga sosta estiva, la Formula 1 torna finalmente in pista per iniziare la seconda e decisiva fase della stagione 2024. La ripartenza è a casa di Max Verstappen, sul circuito di Zandvoort in cui il campione olandese si è sempre imposto da quando, nel 2021, la massima serie è tornata a correre sul tracciato disegnato tra le dune di sabbia della località balneare a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam. Per la prima volta da quanto il GP nei Paesi Bassi è tornato in calendario, l'idolo del pubbilico oranje è però in difficoltà: non vince da ben (considerati i suoi standard altissimi) quattro gare e sembra che la McLaren abbia compiuto il sorpasso sulla Red Bull, quantomeno sul piano prestazionale se non in classifica. Senza contare che Mercedes e Ferrari continuano a spingere per inserirsi nella lotta al vertice e per dare filo da torcere a Super Max. Riuscirà il tre volte iridato a rompere il digiuno? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Olanda 2024.

Prove libere 2 GP d'Olanda 2024 live dalle 15.45 di venerdì 23 agosto. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.