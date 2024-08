F1 GP Olanda 2024, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE ZANDVOORT F1 Archiviata la lunga sosta estiva, la Formula 1 torna finalmente in pista per iniziare la seconda e decisiva fase della stagione 2024. La ripartenza è a casa di Max Verstappen, sul circuito di Zandvoort in cui il campione olandese si è sempre imposto da quando, nel 2021, la massima serie è tornata a correre sul tracciato disegnato tra le dune di sabbia della località balneare a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam. Per la prima volta da quanto il GP nei Paesi Bassi è tornato in calendario, l'idolo del pubbilico oranje è però in difficoltà: non vince da ben (considerati i suoi standard altissimi) quattro gare e sembra che la McLaren abbia compiuto il sorpasso sulla Red Bull, quantomeno sul piano prestazionale se non in classifica. Senza contare che Mercedes e Ferrari continuano a spingere per inserirsi nella lotta al vertice e per dare filo da torcere a Super Max. Riuscirà il tre volte iridato a rompere il digiuno? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Olanda 2024.

Qualifiche GP d'Olanda 2024 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

14.50 - Vi siete persi le prove libere 3? Poco male, perché pioveva, l'asfalto era bagnato e la sessione è stata a lungo interrotta per le riparazioni delle barriere necessarie dopo l'incidente di Logan Sargeant. Qui, comunque la nostra cronaca minuto per minuto di quanto accaduto a Zandvoort in mattinata.

14.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le qualifiche del GP d'Olanda 2024, le prime dopo la lunga pausa estiva. Chi farà la pole lo scopriremo tra poco più di un'ora. Intanto, tra 15 minuti circa ci sarà il via alla prima sessione eliminatoria, la Q1 che ci darà i nomi dei primi cinque esclusi di giornata. Siete carichi?