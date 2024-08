Formula 1, GP Olanda 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Finita la lunga pausa estiva, la Formula 1 torna ad accendere i motori con il quindicesimo appuntamento dell'anno, il Gran Premio d'Olanda. Il campionato riprende con un solo uomo in testa, ma si è anche dimostrato più aperto del previsto per quanto riguarda la lotta per la vittoria in ogni singolo GP. A fronte dell'iniziale dominio di Max Verstappen, infatti, il pilota di casa questa domenica, sono poi arrivati i successi di Ferrari, Mercedes e soprattutto McLaren, da qualche mese l'auto migliore in pista. Lando Norris e Oscar Piastri, Charles Leclerc e Carlos Sainz, Lewis Hamilton e George Russell, più del compagno di Max, Sergio Perez, e del vecchio leone Fernando Alonso, proveranno a rovinare la festa a Verstappen in questo bollente fine settimana, nel quale il meteo potrebbe essere un fattore. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quindicesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 23 agosto

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 24 agosto

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 25 agosto

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 24 agosto

Qualifiche: 18.30 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 25 agosto

Gara: 18.00 (differita)

GP Belgio 2024: Max Verstappen | Foto: Red Bull Content Pool

LINK UTILI - GP PAESI BASSI 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

#F1 nel weekend il mondiale riparte da #Zandvoort per il #DutchGP! Ecco tutti i segreti della pista olandese nella consueta infografica di @BremboBrakes pic.twitter.com/1aoCHnHBvI — motorbox.com (@motorboxcom) August 21, 2024

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo il Circuit Zanvoort da 4.259 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 2 malgrado la presenza di 9 frenate al giro. Soltanto 2 sono però della categoria Hard e una Medium: per tutte le altre la decelerazione non raggiunge nemmeno i 3 g e il carico sul pedale del freno resta sotto i 90 kg. La curva più dura del Circuit Zandvoort per l’impianto frenante è la 1, soprannominata Tarzan: pare fosse il nickname del proprietario del terreno che si convinse a cederlo solo in cambio del battesimo della curva a suo nome. Le monoposto vi arrivano a 308 km/h e scendono a 122 km/h in 2,25 secondi durante i quali percorrono 116 metri. Lo sforzo richiesto ai piloti è di 4,5 g e il carico che esercitano sul pedale del freno è di 136 kg. La potenza frenante è invece di 2.303 kW.

IL METEO DEL GP

Venerdì 23 agosto: nuvoloso; temperatura 16°-22°; precipitazioni 20%; umidità 75%

Sabato 24 agosto: rovesci; temperatura 14°-21°; precipitazioni 60%; umidità 77%

Domenica 25 agosto: per lo più soleggiato; temperatura 13°-18°; precipitazioni 10%; umidità 61%

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/08/2024