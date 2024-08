F1 GP Olanda 2024, LIVE PL3 / FP3: Piove a Zandvoort, brutto incidente per Sargeant

LIVE ZANDVOORT F1 Archiviata la lunga sosta estiva, la Formula 1 torna finalmente in pista per iniziare la seconda e decisiva fase della stagione 2024. La ripartenza è a casa di Max Verstappen, sul circuito di Zandvoort in cui il campione olandese si è sempre imposto da quando, nel 2021, la massima serie è tornata a correre sul tracciato disegnato tra le dune di sabbia della località balneare a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam. Per la prima volta da quanto il GP nei Paesi Bassi è tornato in calendario, l'idolo del pubbilico oranje è però in difficoltà: non vince da ben (considerati i suoi standard altissimi) quattro gare e sembra che la McLaren abbia compiuto il sorpasso sulla Red Bull, quantomeno sul piano prestazionale se non in classifica. Senza contare che Mercedes e Ferrari continuano a spingere per inserirsi nella lotta al vertice e per dare filo da torcere a Super Max. Riuscirà il tre volte iridato a rompere il digiuno? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Olanda 2024.

Prove libere 3 GP d'Olanda 2024 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

12.35 - Finisce qui la nostra diretta delle prove libere 3 del GP d'Olanda 2024. Appuntamento dunque alle 14.45 per la cronaca live delle qualifiche di Zandvoort, a cui arriviamo praticamente quasi completamente al buio. A più tardi e buon pranzo, ciao!

12.33 - La classifica finale delle FP3 del GP Olanda 2024:

12.31 - Gasly chiude la sessione con il miglior tempo in 1:20.311, seguito da Magnussen e Bottas. Solo Tsunoda e Perez non hanno un giro cronometrato, visto che entrambi hanno preso la bandiera a scacchi e non sono riusciti a lanciarsi.

12.30 - Bandiera a scacchi! Finiscono qui queste, decisamente interlocutorie, prove libere 3.

12.29 - Ripartenza un po' furiosa per Verstappen, che prima ha superato una McLaren sulla destra e poi è andato oltre la linea bianca in uscita dalla pit-lane per superare un altro collega. Un po' nervoso il campione del mondo al solo scopo di riuscire a percorrere un giro cronometrato...

12.28 - Semaforo verde e si riparte per giusto un paio di minuti prima della fine della sessione. C'era già un bel gruppetto di auto incolonnate in fondo alla pit-lane, ma non tutti riusciranno a percorrere un giro cronometrato.

The drivers pour onto the track



Just time for one flying lap 💨#F1 #DutchGP pic.twitter.com/SKNt2E7zty — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

12.27 - Semaforo verde rinviato di solo un minuto: si ripartirà, stavolta per davvero, alle 12.28. Ci sarà tempo forse per un solo giro cronometrato, ma anche e soprattutto per le prove di partenza dalla griglia.

12.25 - C'è un ulteriore rinvio: la sessione doveva riprendere adesso, ma ci sono ancora dei mezzi di servizio in pista. Si dovrebbe ripartire alle 12.27.

12.21 - Abbiamo adesso anche una notizia sull'orario del via: 12.25. Non un granché, visto che probabilmente i piloti avranno a disposizione il tempo per al massimo un paio di giri cronometrati.

12.18 - Non abbiamo ancora indicazioni sulla ripartenza ma ci sono incoraggianti notizie lato meteo: c'è il sole su Zandvoort e le persone sugli spalti hanno già da qualche minuto riposto le mantelline e gli ombrelli. Senza auto che girano in pista, però, è difficile che l'asfalto si possa asciugare in vista del semaforo verde.

12.13 - Altre immagini del violento botto di Logan Sargeant contro le barriere opposte all'uscita di curva-3.

Sargeant was coming out of Turn 3 when he lost control and then clattered into the barriers #F1 #DutchGP pic.twitter.com/EMOIl4Y3C3 — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

12.10 - A riprova del fatto che non sta succedendo granché a Zandvoort, per un paio di minuti le telecamere hanno indugiato su Lewis Hamilton che, fuori dalla sua monoposto, si è messo a scattare dei selfie con un ragazzino ospite del box Merceces.

12.06 - Ed ecco qui le attività dei marshal sul guard-rail danneggiato dal botto di Sargeant.

12.01 - Non una grande notizia: dopo il botto di Sargeant, uno dei guard-rail necessita di essere sostituito. I marshal stanno lavorando per le dovute riparazioni, ma questo evidentemente farà dilatare i tempi prima della ripartenza.

11.58 - Non abbiamo ancora indicazione sulla ripartenza della sessione ma dovremmo esserci quasi. Lo stop è comunque molto lungo perché Sargeant ha sparso vari detriti (e molta terra) sull'asfalto nella zona di curva-4, che ovviamente va pulito visto che lì c'è un cambio di pendenza e le auto sono sempre un po' al limite in termini di aderenza.

11.55 - La classifica dopo 25 minuti di questa sessione di prove libere 3:

11.50 - Poco prima della bandiera rossa c'era anche stato un cambio al vertice della sessione, con Fernando Alonso che si era messo al comando con il tempo di 1:21.461.

11.47 - La regia ci mostra cosa è accaduto a Sargeant: il pilota originario della Florida ha toccato l'erba in uscita dalla curva-3, la famosa sopraelevata, perdendo il controllo in accelerazione e poi finendo con grande violenza contro le barriere. L'auto è distrutta e comprensibilmente i meccanici si sono messi le mani nei capelli riguardando le immagini dai box.

🔴 RED FLAG 🔴



Logan Sargeant suffers a heavy crash but he's out of the car #F1 #DutchGP pic.twitter.com/zsGoU1pRz9 — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

11.45 - Brutto incidente per Logan Sargeant, che è finito fuori pista con violenza in curva-4. Il pilota sta bene ed è sceso dall'auto, ma c'è anche un principio d'incendio sulla sua Williams letteralmente distrutta.

11.44 - Intanto Piastri a poco a poco sta prendendo sempre più confidenza con la pista bagnata: 1:21.850 per l'australiano della McLaren, mentre aspettiamo il primo giro cronometrato dell'attesissimo Norris, da molti indicato come il favorito per la vittoria in questo weekend.

11.40 - Errorino per Nico Hulkenberg: il tedesco della Haas è andato lungo alla chicane di curva-11 e curva-12 rompendo l'ala anteriore dopo essersi appoggiato alle barriere. Hulk è comunque ripartito per tornare lentamente ai box.

😳Problemitas de nuevo para Nico Hülkenberg



😬Tercera salida de pista del fin de semana para el alemán y segunda vez que toca el muro#F1 #DutchGP pic.twitter.com/y5iHxv7YpF — SoyMotor.com (@SoyMotor) August 24, 2024

11.38 - Abbiamo a referto anche il primo giro cronometrato: 1:24.176 per Oscar Piastri, che si prende il comando della sessione con gomme intermedie. In pista adesso anche Magnusen, Sainz, Alonso e Stroll. Lo spagnolo della Ferrari, che ha perso quasi tutta la sessione di FP2 a causa di un problema al cambio, sta provando una versione leggermente più carica di ala posteriore.

11.35 - Sette coraggiosi hanno percorso un giro in questi primi cinque minuti scarsi di sessione: Hulkenberg è stato il primo a uscire fuori dai box, seguito da Magnussen, Bottas, Zhou, Piastri, Sainz, e Ricciardo. Gomme da bagnato estremo usate per tutti, ad eccezione di Piastri che ha già scelto le più performanti Intermediate.

Nico Hulkenberg is our first driver to take the plunge 🤿#F1 #DutchGP pic.twitter.com/OStYyqBjEJ — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

11.30 - Semaforo verde e si va! Via alle prove libere 3 del GP d'Olanda 2024, senza che ci sia però nessuno che si affretta fuori dai box.

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢



The session starts but we don't have any drivers braving the weather yet! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/OfGZuQWvlU — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

11.25 - Di sicuro non si tratta di una notizia molto positiva per la Ferrari: le rosse ieri hanno fatto fatica in pista e contavano molto su questa terza e ultima sessione di libere per provare a trovare la quadratura del cerchio per quanto concerne il setup della monoposto. Con la pioggia, che potrebbe essere prevista per le qualifiche del pomeriggio ma sembra quasi certamente scongiurata per la gara di domani, non sarà facile lavorare sull'assetto della SF-24...

11.20 - Sarà comunque una sessione tutt'altro che semplice, perché dopo il vento che ha condizionato fortemente la giornata di ieri, anche oggi l'estate olandese ci regala un inizio di sessione bagnato. Al momento a Zandvoort piove e la pista è umida (probabilmente da gomme intermedie).

Welcome to qualifying day at Zandvoort 🤩



There's a bit of weather about! ☔️#F1 #DutchGP pic.twitter.com/F1whIsbOw1 — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

11.15 - Buongiorno a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 3 del GP d'Olanda. Pronti? 15 minuti d'attesa, poi il via all'ultima ora di test in vista di qualifiche e gara.