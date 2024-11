Formula 1, GP Las Vegas 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La Formula 1 torna questo weekend per il rush finale del mondiale 2024. Max Verstappen, dopo la stoccata piazzata in Brasile, è vicinissimo alla conquista del suo quarto titolo mondiale: all'olandese basterà chiudere davanti a Norris o che il britannico non segni più di due punti per laurearsi campione, mentre Lando, per rinviare la decisione al Qatar, avrà bisogno di recuperare almeno 3 punti all'olandese. Molto più aperto il mondiale costruttori, con la McLaren che può difendere nelle ultime tre uscite un tesoretto di 37 punti sulla Ferrari e di 48 sulla Red Bull Racing. Con queste premesse, sarà più piacevole l'alzataccia di buon mattino che attende gli appassionati di Formula 1. Una premessa, si correrà giovedì, venerdì e sabato in America, ma saranno comunque i tradizionali venerdì, sabato e domenica nell'orario europeo. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del ventiduesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 21 novembre

Prove libere 1: 3.30 – 4.30 (Live MotorBox dalle ore 3.15)

Prove libere 2: 7.00 – 8.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

Sabato 22 novembre

Prove libere 3: 3.30 – 4.30 (Live MotorBox dalle ore 3.15)

Qualifiche: 7.00 – 8.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

Domenica 23 novembre

Gara: 7.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 22 novembre

Qualifiche: 14.00 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 23 novembre

Gara: 14.00 (differita)

F1 GP Las Vegas: vista notturna della città di Las Vegas

LINK UTILI - GP LAS VEGAS 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile

IL METEO DEL GP

Venerdì 21 novembre: ''luneggiato''; temperatura 6°-19°; precipitazioni 0%; umidità 18%

Sabato 22 novembre: per lo più ''luneggiato''; temperatura 8°-19°; precipitazioni 0%; umidità 16%

Domenica 23 novembre: parzialmente nuvoloso; temperatura 12°-22°; precipitazioni 0%; umidità 31%

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/11/2024