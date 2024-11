F1 GP Las Vegas 2024, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE LAS VEGAS F1 La Formula 1 torna a Las Vegas per la seconda edizione della storia delle corse del GP sulla mitica Strip. Nella capitale mondiale del gioco d'azzardo c'è un Max Verstappen che rischia di vincere matematicamente il suo quarto titolo Piloti, mentre la McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri dovrà difendersi dagli assalti della Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che vogliono costruire sulle ottime prestazioni mostrate nel 2023 per recuperare terreno prezioso in classifica Costruttori: ci saranno stravolgimenti? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Las Vegas 2024.

Qualifiche GP di Las Vegas 2024 live dalle 06.45 di sabato 23 novembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.