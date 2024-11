F1 GP Las Vegas 2024, le pagelle dello Strip Circuit

Le pagelle della ventunesima gara dell'anno: il Gran Premio di Las Vegas: Russell e Hamilton in grandissimo spolvero, Bene Sainz a livello di guida, meno come uomo squadra. Verstappen fa sempre il massimo ed è campione del mondo 2024!

GEORGE RUSSELL - VOTO 10 - Oggi la Mercedes ne aveva di più, ma lui è stato bravissimo nel primo stint, mettendosi nelle codizioni di gestire per il resto della gara: un passo in più verso la maturità: bravo!

LEWIS HAMILTON - VOTO 9,5 - Senza il pasticcio in qualifica oggi se la giocava con il compagno per la vittoria, e invece si accontenta di un secondo posto in rimonta facendo un sol boccone di tutti gli altri.

CARLOS SAINZ - VOTO 8 - Gara consistente per Carlos. Dopo la beffa in partenza torna davanti al compagno e si mette in una posizione di forza rispetto a Leclerc, prendendosi il podio contro i team order.

CHARLES LECLERC - VOTO 7 - Dopo una gran partenza, pecca di generosità nel provare subito ad attaccare Russell. Brucia le gomme e lo paga con effetto domino per il resto della gara, sempre a inseguire.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 - Con la 3°/4° auto in pista ha lottato per il podio fino alla fine. Non si diventa quattro volte campione del mondo per caso. Un fenomeno che sarà ricordato nei secoli: campione!

LANDO NORRIS - VOTO 6 - Oggi si correva in difesa, il punto colto nel finale con il giro veloce può essere decisivo per il costrtuttori, per il resto una gara totalmente anonima con pochi sorpassi e telefonati.

OSCAR PIASTRI - VOTO 5,5 - Si muove in partenza e prende 5 secondi che ammortizza subito: troppo ampio il divario con il resto della griglia per non conquistare almeno 6 punti utili per il titolo costruttori.

NICO HULKENBERG - VOTO 8 - The best of the rest è lui. Qualifiche consistenti, gara senza errori e arriva comodamente davanti a tutti gli altri, tra cui almeno uno, Perez, con un'auto più veloce della sua.

SERGIO PEREZ - VOTO 5 - Brutta partenza, gara nel traffico, alla fine arriva decimo. Forse si sarà quantomeno divertito a sorpassare qua e là gente che dovrebbe incrociare solo non nel paddock.

I voti degli altri

YUKI TSUNODA - VOTO 7 - Ottima gara per Yuki che resta in zona punti dopo le ottime qualifiche.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7 - Da P17 ci prova con una strategia aggressiva e sfiora la zona punti.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6 - Arriva nella posizione in cui è partito, stride il divario col compagno.

GUANYOU ZHOU - VOTO 7 - Forse la gara migliore della stagione: lotta, sorpassa e alla fine è P13.

FRANCO COLAPINTO - VOTO 6,5 - Gara discreta dopo il botto in qualifica. rimonta da ultimo a P14.

LANCE STROLL - VOTO 6 - Meglio in gara che in qualifica, senza strafare né sorprendere.

LIAM LAWSON - VOTO 5,5 - Lotta, sorpassa, ma brucia le gomme e finisce peggio di quanto è partito.

ESTEBAN OCON - VOTO 4 - Weekend deludente, soprattutto in relazione a quello del compagno.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 4 - Stesso identico discorso di Ocon. A Las Vegas Zhou lo ha surclassato.

ALEXANDER ALBON - VOTO 7 - Si ritira a metà gara quando stava lottando per la zona punti. Peccato.

PIERRE GASLY - VOTO 7 - Dopo una super qualifica e un buon avvio, rompe e si ritira. Peccato.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/11/2024