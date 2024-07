F1 GP Gran Bretagna 2024, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE SILVERSTONE F1 Il rovente trittico estivo della Formula 1 prosegue: dopo Barcellona e Spielberg, il circus torna a casa, a Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna dodicesima prova del Mondiale 2024. Sullo storico circuito inglese dove tutto è cominciato nel lontano 1950, si riaccende la sfida al vertice tra Red Bull e McLaren, con Lando Norris che cerca la rivincita sull'amico-rivale Max Verstappen dopo lo scontro ad alta tensione dell'ultimo GP. Sullo sfondo, la Ferrari cerca risposte dopo aver smarrito la rotta sulla strada degli sviluppi aerodinamici, con una Mercedes che in Austria ha interrotto il digiuno e vuole inserirsi nella lotta al top. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2024.

Prove libere 1 GP di Gran Bretagna 2024 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

13.40 - Bandiera rossa! Yuki Tsunoda è finito in testacoda e poi in ghiaia alla curva Luffield, quella che immette sul rettilineo che fino al 2010 era usato come rettilineo di arrivo e partenza. Nessun problema per il giapponese, che non ha grandi danni, ma che però perderà tutta la sessione...

13.38 - Russell completa la doppietta Mercedes al top della classifica: 1:28.888 per George, che supera per 147 millesimi il compagno di squadra.

13.37 - Hamilton si mette davanti a tutti in 1:29.035, a parità di gomme Hard nuove.

13.35 - Già tutti i piloti hanno percorso almeno un giro, probabilmente per iniziare il lavoro di giornata approfittando della sessione asciutta.

13.33 - Fernando Alonso si mette al comando in 1:31.193, ma è subito battuto da un certo Max Verstappen, che al primo giro con gomme Hard si prende la vetta in 1:29.906.

13.30 - Semaforo verde e si va! Via alle prove libere 1 del GP Gran Bretagna, con George Russell che è il primo a scendere in pista con gomme Hard, seguito da Bearman e dal compagno Hamilton.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



The 2024 British Grand Prix weekend is GOOO! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/6K97eGjnKN — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

13.28 - Due minuti al via e la situazione meteo non è perfetta: cielo coperto sopra Silverstone, seppur con un asfalto che dovrebbe essere asciutto. Non è detto che la situazione rimanga la stessa nell'arco della prossima ora...

Hello from Silverstone!



The fans are out in force and we're all set for FP1 🙌#F1 #BritishGP pic.twitter.com/RP8fLnAtA6 — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

13.25 - Ricordiamo che in questa sessione avremo ben quattro rookie in pista: Franco Colapinto in Williams al posto di Logan Sargeant, Oliver Bearman in Haas al posto di Kevin Magnussen (sulla macchina che sarà sua dal 2025), Isack Hadjar sulla Red Bull al posto di Checo Perez e Jack Doohan in Alpine al posto di Pierre Gasly. Dalle FP2 di oggi pomeriggio, comunque, tutti i titolari saranno di nuovo regolarmente al proprio posto.

It's almost time for FP1, and we brought some friends along 🤩



Four @Formula2 drivers past and present will be behind the wheel!#F1 #BritishGP #RoadToF1 pic.twitter.com/WDTVye3ch4 — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

13.20 - Iniziamo la nostra cronaca di giornata parlando delle gomme che la Pirelli porta in pista in questo fine settimana. Quella di Silverstone è però una pista molto esigente in termini di forze laterali a cui sono sottoposti i pneumatici e questo è il motivo per cui avremo le tre mescole più dure del lotto: Hard C1, Medium C2 e Soft C3.

All set for the first day of the #BritishGP: these are tyres available for this Grand Prix. pic.twitter.com/O05M00fEME — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 5, 2024

13.15 - Buongiorno a tutti, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP Gran Bretagna 2024: sarà una prima sessione molto interessante, specie dopo i tanti temi lasciati irrisolti dal weekend del Red Bull Ring. Pronti per seguirle con noi?