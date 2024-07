F1 GP Gran Bretagna 2024, Diretta LIVE Gara

LIVE SILVERSTONE F1 Il rovente trittico estivo della Formula 1 prosegue: dopo Barcellona e Spielberg, il circus torna a casa, a Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna dodicesima prova del Mondiale 2024. Sullo storico circuito inglese dove tutto è cominciato nel lontano 1950, si riaccende la sfida al vertice tra Red Bull e McLaren, con Lando Norris che cerca la rivincita sull'amico-rivale Max Verstappen dopo lo scontro ad alta tensione dell'ultimo GP. Sullo sfondo, la Ferrari cerca risposte dopo aver smarrito la rotta sulla strada degli sviluppi aerodinamici, con una Mercedes che in Austria ha interrotto il digiuno e vuole inserirsi nella lotta al top. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2024.

