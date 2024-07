Formula 1, GP Gran Bretagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Il trittico di gare europee andate in scena nelle ultime settimane si chiude a Silverstone. Dopo i GP di Spagna e Austria è la volta del Gran Premio della Gran Bretagna, la più antica corsa in calendario. Silverstone sarà teatro della prossima sfida tra Max Verstappen e Lando Norris, soprattutto dopo i fatti del Red Bull Ring dove i due sono venuti a contatto mentre lottavano per la prima posizione. Ma a Silverstone cercherà riscatto anche la Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che cercheranno di non farsi battere dalla rinata Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Outsider di lusso: Sergio Perez e Oscar Piastri, i compagni di Verstappen e Norris in Red Bull e McLaren Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del dodicesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 7 luglio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 8 luglio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 9 luglio

Gara: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 8 luglio

Qualifiche: 19.45 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 9 luglio

Gara: 19.30 (differita)

GP Austria 2024: Lando Norris (McLaren) | Foto: XPB

LINK UTILI - GP GRAN BRETAGNA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo, il Silverstone Circuit da 5.891 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 1 anche se ciò non significa che i freni siano poco importanti. Le 7 frenate comportano un uso dei freni di quasi 10 secondi e mezzo al giro e in due di queste staccate gli spazi di frenata superano i 100 metri. La curva più dura del Silverstone Circuit per l’impianto frenante è la 3 in cui le monoposto passano da 279 km/h a 120 km/h in 2,03 secondi durante i quali percorrono 102 metri. Lo sforzo richiesto ai piloti in quegli istanti non è da sottovalutare: 4,4 g è la decelerazione massima a cui sono sottoposti e 136 kg il carico che devono esercitare sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.201 kW.

IL METEO DEL GP

Venerdì 5 luglio: pioggia; temperatura 10°-17°; precipitazioni 80%; umidità 81%

Sabato 6 luglio: precipitazioni sparse; temperatura 9°-17°; precipitazioni 40%; umidità 58%

Domenica 7 luglio: precipitazioni sparse; temperatura 9°-17°; precipitazioni 50%; umidità 54%

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/07/2024