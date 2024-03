Formula 1, GP Australia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Max Verstappen ha iniziato alla grande la stagione di Formula 1, vincendo i primi due appuntamenti in Qatar e in Arabia Saudita. Alle sue spalle non hanno sfigurato i piloti della Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz e il giovanissimo Oliver Bearman, chiamato a sostituire lo spagnolo in Arabia Saudita. Questo fine settimana, il mondiale torna con il Gran Premio d'Australia, sulla pista semi-cittadina dell'Albert Park di Melbourne. Punteranno a salire sul podio anche i due piloti della Mercedes, con un George Russell più in palla di Lewis Hamilton in questo inizio stagione, ma anche quelli della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, così come il solito eterno Fernando Alonso, terzo lo scorso anno al volante della Aston Martin. Non si può, infine, non annoverare tra i favoriti anche Sergio Perez, il compagno dell'iridato che con la sua Red Bull ha iniziato molto bene la stagione, concludendo due volte nella piazza d'onore. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del primo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

Venerdì 22 marzo

Prove libere 1: 2.30 – 3.30 (Live MotorBox dalle ore 2.15)

Prove libere 2: 6.00 – 7.00 (Live MotorBox dalle ore 5.45)

Sabato 23 marzo

Prove libere 3: 2.30 – 3.30 (Live MotorBox dalle ore 2.15)

Qualifiche: 6.00 – 7.00 (Live MotorBox dalle ore 5.45)

Domenica 24 marzo

Gara: 5.00 (Live MotorBox dalle ore 4.45)

Sabato 23 marzo

Qualifiche: 10.00 (differita)

Domenica 24 marzo

Gara: 14.00 (differita)

F1 Testing 2024: Charles Leclerc (Ferrari)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo, il Melbourne GP Circuit da 5.278 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, questo perché appena 3 frenate sono della categoria Hard e in media i freni vengono utilizzati soltanto per 8 secondi al giro, equivalenti all’11 per cento della durata dell’intera gara. La curva più dura del Melbourne GP Circuit per l’impianto frenante è la 11, in corrispondenza della quale avviene una decelerazione da 299 km/h a 120 km/h in 1,79 secondi durante il quale la monoposto percorre 95 metri. I piloti sono chiamati ad uno sforzo di 173 kg sul pedale del freno e soggetti ad una decelerazione di 4,8 g mentre la potenza frenante è di 2.500 kW.

IL METEO DEL GP

Venerdì 22 marzo: parzialmente nuvoloso; temperatura 14°-21°; precipitazioni 0%; umidità 54%

Sabato 23 marzo: parzialmente nuvoloso; temperatura 12°-20°; precipitazioni 0%; umidità 58%

Domenica 24 marzo: per lo più soleggiato; temperatura 13°-21°; precipitazioni 0%; umidità 50%

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/03/2024